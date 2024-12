L’istituto Maugeri di Genova ospita un concerto per portare la musica e l’arte negli ospedali

Genova. Anche l’ospedale può diventare luogo pulsante di vita e di cultura. E a dimostrarlo, un concerto dal titolo “Un viaggio tra le note del cantautorato e della musica Italiana”, a opera del Moon & Silver Acoustic Duo. L’evento, ospitato da ICS Maugeri Genova, si terrà lunedì 16 dicembre alle 15.30.

“La bellezza e l’armonia delle forme artistiche possono rappresentare un valido sostegno in un percorso di recupero fisico e psicologico delle persone con disabilità – dichiara Caterina Pistarini, direttrice dell’Istituto ICS Maugeri di Genova – È un progetto che siamo intenzionati a ripetere, programmando altri eventi nel 2025, anche nel nostro Istituto di Genova”.

L’evento genovese è solo l’ultima tappa del percorso che Maugeri ha avviato da alcuni anni. “Il progetto Maugeri In Arte, partito dall’IRCCS di Pavia, ha avuto una tale risposta positiva da coinvolgere via via molte delle strutture di ICS Maugeri su tutto il territorio nazionale – afferma Annalisa Andaloro, coordinatrice e direttrice artistica del progetto – Ora l’iniziativa è sbarcata anche in Liguria e continua a invogliarci a proseguire in altre strutture e regioni”.