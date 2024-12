Genova. Si è conclusa l’assemblea plenaria dell’associazione Linea Condivisa, nata nel 2019 come “proposta innovativa a tutto campo, civica e progressista”. Nel corso dell’assembla è stato ribadito l’impegno a perseguire l’obiettivo di operare nell’ambito civico del panorama della sinistra ligure, e sono state formalizzate le dimissioni dell’interno direttivo alla luce della conclusione della fase di crescita associativa.

L’assemblea ha votato e approvato il nuovo direttivo composto da Alessio Boni, consigliere municipale VII Ponente, Luca Cinelli, Roberto D’Avolio, consigliere municipale della Media ValBisagno, Caterina Iacopi, consigliera municipale del Centro Ovest, la presidente riconfermata Rossella D’Acqui ed Erika Venturini, consigliera municipale della Media ValBisagno. Invitati permanenti, il consigliere regionale Gianni Pastorino e il capogruppo in consiglio comunale di Genova Filippo Bruzzone. A seguito dell’elezione Rossella D’Acqui è stata come detto riconfermata come presidente dell’associazione, a coadiuvarla Erika Venturini nel ruolo di tesoriera, mentre Caterina Iacopi è stata scelta come segretaria.

“Linea Condivisa – è il commento – si impegna a proseguire il proprio lavoro con rinnovato entusiasmo e determinazione, continuando a rappresentare un punto di riferimento nel panorama politico ligure”.