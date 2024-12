L’importanza dell’educazione finanziaria nella gestione del denaro

Dai piccoli e grandi acquisti alla scelta dei migliori strumenti e prodotti finanziari, ognuno di noi si trova, quotidianamente, a dover prendere decisioni e a dover effettuare operazioni che riguardano la gestione delle proprie risorse finanziarie. Decisioni e operazioni che, in molti casi, non sono sostenute da adeguate conoscenze a causa di una scarsa alfabetizzazione finanziaria. È proprio qui che entra in gioco l’educazione finanziaria, finalizzata a fornire tutti gli strumenti indispensabili per gestire in modo più consapevole il proprio patrimonio e ad evitare sia di commettere errori sia di incorrere in truffe o raggiri.

I canali da sfruttare per aumentare la propria conoscenza nel settore della finanza sono svariati e, anche grazie al web, facilmente accessibili. In base ai propri obiettivi formativi, è possibile seguire i principali blog di finanza, leggere libri ed ebook, seguire workshop, conferenze e corsi di approfondimento.

Educazione finanziaria: di cosa si tratta

Secondo la definizione fornita dall’OCSE, quando si parla di “educazione finanziaria” si fa riferimento a quel processo attraverso il quale i soggetti “migliorano la loro comprensione dei prodotti finanziari, dei concetti e dei rischi” e “sviluppano le competenze e la fiducia per diventare più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per fare scelte informate” e per rendere più stabili le proprie finanze.

Questo percorso di crescita e apprendimento, volto a colmare le lacune relative all’alfabetizzazione finanziaria, dovrebbe dunque aiutare ad acquisire dimestichezza con i concetti di base relativi al settore finanziario, nonché con i prodotti e gli strumenti ai quali è possibile ricorrere per gestire il denaro, risparmiare, investire. Tra gli ambiti e i concetti chiave che può risultare utile approfondire rientrano quelli relativi a:

pianificazione finanziaria;

gestione patrimoniale;

tecniche, strumenti e strategie di risparmio;

strumenti finanziari;

strategie e rischi degli investimenti;

gestione del debito.

I vantaggi offerti dall’educazione finanziaria

Seguire un percorso di educazione finanziaria e colmare le proprie lacune può offrire numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la qualità della vita. In particolare, può aiutare a:

migliorare la gestione del denaro , apprendendo utili strategie di risparmio e riducendo il rischio di venire segnalati come cattivi pagatori;

, apprendendo utili strategie di risparmio e riducendo il rischio di venire segnalati come cattivi pagatori; individuare gli strumenti di risparmio, assicurativi e di investimento che meglio si adattano ai propri obiettivi e alle proprie possibilità finanziarie;

e alle proprie possibilità finanziarie; capire a chi affidarsi per trovare il giusto sostegno nelle scelte di investimento;

per trovare il giusto sostegno nelle scelte di investimento; proteggersi da truffe e raggiri legati al settore degli investimenti, ma anche a quelli relativi a risparmi e assicurazioni.

Educazione finanziaria: l’importanza di una formazione di qualità

Come già anticipato, oggi, anche grazie a internet, migliorare la propria alfabetizzazione finanziaria è più semplice che mai. In rete è davvero facile trovare articoli, video, brevi corsi finalizzati a fornire alcune nozioni di base e, in alcuni casi, persino nozioni più avanzate. Naturalmente, non tutto il materiale disponibile è realmente valido e affidabile. Per andare sul sicuro, è sempre preferibile affidarsi a contenuti creati da esperti del settore come investitori professionisti, consulenti finanziari e via dicendo.