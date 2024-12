Liguria Digitale conquista il premio “Industria Felix – l’Italia che compete”: tra le migliori aziende del paese

Genova. Liguria Digitale si conferma fra le migliori aziende italiane per solidità finanziaria e performance di bilancio, conquistando per il secondo anno consecutivo il premio “Industria Felix – L’Italia che compete”. L’azienda ICT di Regione Liguria, infatti, è stata inserita fra le imprese più competitive del nostro paese per performance gestionali, affidabilità finanziaria e sostenibilità, primeggiando nella categoria “Partecipate a maggioranza pubblica” al termine dell’analisi commissionata da Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale de “Il Sole 24 Ore”. L’analisi, condotta da Cerved attraverso un sofisticato algoritmo che ha comparato fra loro i bilanci 2022 di 635mila società di capitali italiane, si avvale della collaborazione dell’Università Luiss Guido Carli e dell’Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria.

Il premio è stato ritirato ieri, giovedì 12 dicembre, in occasione della 60esima edizione della manifestazione a Palazzo Mezzanotte, nella sede della Borsa Italiana in piazza Affari a Milano.

“Vederci confermato il Premio Industria Felix conquistato già lo scorso anno è motivo di grande orgoglio per la nostra azienda – fa sapere l’amministratore unico di Liguria Digitale Pier Paolo Greco – Testimonia ancora una volta come, fra i pilastri irrinunciabili della nostra azione, ci sia quello di coniugare sempre innovazione, visione imprenditoriale ed efficienza. Il tutto a beneficio della pubblica amministrazione e quindi di tutti i cittadini liguri, garantendo sempre la piena sostenibilità economica e finanziaria della società”.

“Liguria Digitale ha confermato anche quest’anno il proprio trend di crescita – commenta il direttore generale Enrico Castanini – In questi anni l’azienda ha saputo trasformarsi, consolidando la propria solidità finanziaria, arrivando a certificare risultati invidiabili anche nell’ultimo bilancio approvato. Il valore complessivo della produzione è raddoppiato in cinque anni, crescendo del 5% nel solo 2023 e arrivando a circa 91 milioni di euro. Abbiamo aumentato gli investimenti e il patrimonio netto, che passa dai 17,3 milioni dello scorso anno agli attuali 21 milioni. Il trend di crescita è confermato anche dal consolidamento della forza lavoro (+25%) e dall’aumento del numero di clienti, saliti dai 65 del 2018 ai 226 del 2023. L’azienda insomma si conferma centrale nei piani strategici di Regione Liguria, mantenendo per di più il bilancio in perfetta salute”.

L’evento “Premio Industria Felix – L’Italia che compete” è organizzato da Industria Felix Magazine, il trimestrale in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane con un’inchiesta sull’importanza dei temi ESG: consapevolezza dei limiti ambientali, la gestione delle risorse e il principio di sostenibilità. Alla realizzazione di questa 60esima edizione (la quinta nazionale) del Premio Industria Felix hanno collaborato Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con la media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa formazione e lavoro.