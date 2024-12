L’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia a Genova: presidio degli anarchici contro 41bis e ddl 1660

Genova. Presidio degli anarchici questo pomeriggio a Genova con striscioni contro il ddl 1660 sulla sicurezza e contro il regime carcerario del 41bis. Una quaranrtina di manifestanti sta protestando in piazza De Ferrari in occasione di un ciclo di conferenza a palazzo Ducale a cui partecipa l’ex ministra della Giustizia Marta Cartabia che proprio oggi sta parlando della “La riforma della giustizia: autorità e servizio”.

“Torniamo in strada contro il regime del 41bis, in solidarietà con Alfredo” scrivono gli anarchici in un volantino diffuso sui social in riferimento al Alfredo Cospito.

Per gli anarchici il ddl 1660 rappresenta “un ulteriore passo in avanti del medesimo modello di disciplinamento e repressione di tante forme di lotta e dissenso”. Non si segnalano incidenti né momenti di tensione con le forze dell’ordine.