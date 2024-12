Le assunzioni sospette di Silvano e gli altri favori al clan: anche il boss Calogero Lo Piccolo e la moglie indagati nell’inchiesta

Genova. C’è anche il boss del mandamento “San Lorenzo – Tommaso Natale” di Palermo Calogero Lo Piccolo (figlio di Salvatore Giovanni Lo Piccolo e fratello di Sandro) nell’inchiesta della Dia che ha portato in carcere Salvatore Mario Lo Piccolo, l’imprenditore genovese Gabriele Silvano e altre quattro persone.

Calogero, che si trova tuttora recluso al 41bis nel carcere di Opera, aveva assunto la ‘reggenza’ del mandamento dopo gli arresti del padre e del fratello, fino al nuovo arresto del 2019. Con lui è finita nell’inchiesta anche la moglie Cristina Lo Cicero, che lo aveva spostato mentre già si trovava in un carcere di massima sicurezza a Sassari, e Mario Biondo, cugino di Calogero e anche lui considerato dagli inquirenti siciliani come esponente del clan Lo Piccolo.

Sono indagati in concorso con Silvano e Salvatore Lo Piccolo per l’intestazione fittizia di alcuni terreni a Palermo. Un favore – secondo gli inquirenti – fatto da Silvano al clan che consisteva nell’intestare fittiziamente ad una sua società alcuni terreni scampati alle precedenti misure di prevenzione che addirittura pensavano potessero diventare edificabili con una variante urbanistica.

A mettere in contatto Silvano con Calogero Lo Piccolo era stato Salvatore Mario Lo Piccolo attraverso una terza persona. Salvatore – lo ricordiamo – dal 2017, dopo essere uscito dal carcere per 416bis, si era trasferito a Genova e aveva messo la residenza nella sede della società Due Esse srl di proprietà di Silvano a Serra Riccò per scontare un periodo di libertà vigilata e la misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno.

Silvano lo aveva anche assunto con la scusa che Salvatore era detto ‘Il presidente’ proprio perché a Palermo gestiva un’azienda di camion e di logistica prima dell’arresto. E poi ne aveva assunto anche la figlia.

In cambio Silvano gli aveva chiesto una mano per allargare il suo business mettendo una filiale della sua Due Esse a Carini (Palermo) e a sua volta si era messo a disposizione degli ‘amici del clan.

Nell’inchiesta genovese è emerso che in un primo momento aveva cercato di assumere Calogero appena uscito dal carcere. Poi dopo il suo nuovo arresto aveva assunto la moglie Cristina Lo Cicero e anche per un certo periodo Mario Biondo. Lo Cicero, formalmente assunta nella sede genovese, in realtà per circa un anno aveva lavorato part-time – si legge nell’informativa della Dia – nella sede di Carini ma ad un certo punto – sostengono gli inquirenti che hanno analizzato le celle telefoniche e ascoltato le conversazioni in carcere tra lei e il marito – di fatto non ci lavorava più pur percependo lo stipendio.

E Silvano era solito accompagnare Cristina Lo Cicero fino al carcere milanese per i colloqui con il marito, mentre lei risultava regolarmente presente al lavoro.

Il contratto, a lei così come a Mario Biondo e agli altri affiliati, non era stato più rinnovato dalla fine del 2022: era stato l’avvocato di Silvano a suggerirgli di chiudere quei contratti per evitare l’interdittiva antimafia per la sua azienda. Interdittiva che comunque, nonostante il ricorso, poi era stata disposta e dalla quale ha origine tutta l’inchiesta.

E degli interessi di Silvano con i vertici del clan parlava anche la moglie che intercettata con la ex suocera raccontava di un viaggio in Sicilia e di una serata a casa dei Lo Piccolo: “Mi ha portato a casa di sta gente, facevano discorsi che non mi piacevano. Li ho trovati su internet, ti assicuro che sono molto famosi. Io quella sera avevo le gambe che mi tremavano”.