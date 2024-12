Lavoro, parte la piattaforma Siisl. Ferro: “Pronti a fare la nostra parte”

Genova. “Siamo molto soddisfatti della partenza della nuova piattaforma informatica Siisl (Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa ) gestita da INPS, voluta dal ministro Calderone per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. I cittadini possono caricare il loro curriculum e consultare le offerte formative e di lavoro più affini. Il Siisl rappresenta un’ottima opportunità per rafforzare le politiche attive del lavoro e promuovere l’inclusione sociale, sostenendo l’occupabilità dei cittadini”.

Lo ha detto l’assessore al Lavoro e alla Formazione di Regione Liguria Simona Ferro, commentando la nuova piattaforma che ha preso il via il 18 dicembre e coniuga innovazione tecnologica e sociale per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.

“Sul nuovo sito anche le aziende possono caricare i loro annunci relativi al personale che stanno cercando – continua l’assessore Ferro – favorendo una gestione efficace e inclusiva del mercato del lavoro. Mi congratulo dunque con il ministro e come Regione Liguria siamo pronti a fare la nostra parte per massimizzare l’impatto positivo dell’iniziativa, affinché il SIISL possa rappresentare uno strumento efficace e un pilastro nello sviluppo del sistema socio-economico”.