Lavoro, Liguria luci e ombre: crescono gli occupati ma non quelli dipendenti

Liguria. Luci e ombre sul mondo del lavoro in Liguria sulla base degli ultimi dati Istat. Se da una parte il numero dei lavoratori è in aumento, dall’altra questo incremento è alimentato soprattutto dai lavoratori autonomi, i quali molto spesso non hanno tutele, contratti e sicurezze.

Imprenditori, sì, ma anche precari. Spariti, in un anno, novemila lavoratori dipendenti. Per cui il giudizio dei sindacati sull’andamento occupazionale della regione non può che essere totalmente positivo.

Maestripieri (Cisl): “Campanelli d’allarme da non sottovalutare”

“I dati che emergono dal report Istat – fa notare Luca Maestripieri, segretario della Cisl Liguria – si prestano a facili entusiasmi, ma necessitano come sempre di un’analisi attenta, se, infatti, non possiamo che accogliere positivamente il dato sulla crescita globale degli occupati, passati dai 634mila del terzo trimestre 2023 ai 642mila del terzo trimestre 2024, è chiaro il trend che vede il lavoro cosiddetto indipendente, 171mila unità rispetto alle 155mila dello scorso anno, prevalere, a livello di crescita, su quello tradizionale, 471mila unità contro 479mila)”.

“In questo contesto – aggiunge Maestripieri – buone notizie arrivano dall’industria, dove gli occupati sono saliti da 120mila a 129mila, a testimonianza di una vocazione manifatturiera che, anche a fronte delle tante crisi aziendali ancora oggi irrisolte, non va assolutamente sottovalutata ma, anzi, va sostenuta dalle istituzioni. Inoltre il comparto commercio, alberghi, turismo è passato da 149mila a 160mila, qui i dipendenti sono cresciuti da 96mila a 106mila. E’ un segnale importante generato anche dagli effetti positivi del patto sul lavoro per il turismo che da anni firmiamo con la Regione e sta producendo occupazione duratura e di qualità”.

“Il tema del lavoro – conclude il segretario della Cisl Liguria – resta un argomento sul quale non occorre smettere di concentrare l’attenzione del territorio. Precariato, ricorso spesso illegale alle partite Iva, bassi salari, sfruttamento delle fasce più deboli e poca attenzione alla sicurezza e all’aggiornamento professionale sono i cinque campanelli d’allarme che impongono iniziative perentorie e strutturali a difesa della dignità del mondo del lavoro per lo sviluppo e il progresso della Liguria.

La Liguria perde 9000 dipendenti. Calà (Cgil) “subito politiche sul lavoro”

“In queste ore sono stati pubblicati i dati sull’occupazione in Liguria che registra un aumento. Il problema è che l’aumento è determinato esclusivamente dall’occupazione indipendente, mentre quella dipendente subisce un tracollo”. Per Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria “La Liguria ha perso quasi 9 mila lavoratori dipendenti: è un dato altamente preoccupante che va analizzato con serietà anche perché a questo dato corrisponde l’aumento della precarietà e della povertà. È una condizione che impone di abbandonare i toni trionfalistici e la narrazione corrente che tutto va bene. Vanno affrontati i nodi legati all’occupazione rendendola di qualità, vanno risolte le vertenze e bisogna investire in formazione” conclude Calà.

L’aumento di lavoro indipendente rischia di coprire operazioni di precarizzazione del lavoro dipendente. Anche secondo la Cgil il dato negativo, riguarda proprio l’occupazione dipendente: in aumento infatti risultano esclusivamente i lavoratori indipendenti (+ 16.582 unità pari al +10,7%) mentre si assiste ad un tracollo dei dipendenti che perdono 8.766 occupati pari al -1,8%.

Secondo le elaborazioni di Marco De Silva responsabile ufficio economico Cgil Genova e Liguria, dopo il forte calo del 2° trimestre, l’occupazione in Liguria cresce di 7.816 unità sul corrispondente trimestre dell’anno precedente attestandosi a quota 642.114 occupati; la crescita pari al +1,2% risulta più contenuta rispetto a quella registrata nel Nord-Ovest (+1,6%) e della media nazionale (+2,2%).

La Uil Liguria: “Bene se cresce occupazione, ma deve essere di qualità e in grado di rilanciare e rendere competitivo il territorio”

“Il sindacato è contento quando cresce l’occupazione – commenta Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria – Occorre però verificare la qualità di questa occupazione. Il problema è capire se dentro a questo bilancio ci siano prospettive per i giovani o se dovremo ancora accompagnarli alla porta con la valigia pronta. La Liguria ha ancora troppe partire da chiudere per essere competiva: quando saranno completate le nuove grandi opere potremmo davvero confrontarci con l’ Europa, diversamente si andrà avanti a singhiozzo con una popolazione lavorativa che invecchia sempre più”