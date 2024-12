Lavoro, i metalmeccanici tornano in piazza per il rinnovo del contratto: venerdì sciopero e manifestazione

Genova. Si terrà venerdì 13 dicembre 2024 lo sciopero dei lavoratori metalmeccanici a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro. A Genova la manifestazione si terrà a partire dalle ore 9,30 con appuntamento in piazza Massena a Genova Cornigliano.

“Di fronte alle provocazioni di Federmeccanica e Assistal i metalmeccanici di tutta Italia scioperano per l’intera giornata – si legge nella nota stampa congiunta di Fim Fiom Uilm – Ecco le nostre principali rivendicazioni: un contratto nazionale che ridistribuisca i profitti accumulati in questi anni dalle aziende; un aumento salariale adeguato che sia reale per tutti e per il mantenimento della clausola di salvaguardia”.

Ma non solo: “Manifesteremo anche per una necessaria ma mai affrontata riduzione di orario a parità di salario; per un mondo metalmeccanico in cui la precarietà venga soppiantata da formazione e contratti stabili, per un lavoro più sicuro e più agibilità per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; per una piena applicazione del nuovo inquadramento affinchè davvero la professionalità sia adeguatamente retribuita”.