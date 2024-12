Dal passaporto ritirato all’accompagnamento dei pazienti oncologici al San Martino: tutte le regole dei lavori di pubblica utilità di Toti

Genova. Il ritiro del passaporto, il divieto di portare armi o frequentare pregiudicati o persone “o comunque persone che espongano concretamente l’imputato al rischio di commissione di reati, salvo che si tratti di familiari o di altre persone stabilmente conviventi”.

Ci sono anche questi elementi nella sentenza che disciplina come l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dovrà comportarsi nel periodo – corrispondente a 2 anni e 3 mesi di reclusione – in cui dovrà svolgere i lavori di pubblica utilità previsti dal patteggiamento.

Quel foglio con il provvedimento l’ex governatore dovrà sempre portarlo con sé ed esibirlo di fronte a un controllo di polizia e le sue ore di attività dovranno essere accuratamente registrate dal presidente della Lilt, che dovrà nel corso e poi al termine del periodo presentare delle relazioni all’Uepe, l’ufficio ministeriale del tribunale che si occupa dell’esecuzione delle pene, sull’andamento della finalità rieducativa della pena..

Nell’accordo con la Procura legittimato oggi dalla sentenza del giudice Matteo Buffoni Toti ha ottenuto un paio di deroghe in più rispetto a quanto viene concesso normalmente agli imputati. Potrà svolgere più di 15 ore settimanali (tetto massimo stabilito dalla legge) in modo da arrivare un po’ prima a completare le 1620 ore stabilite dalla conversione della pena per corruzione e potrà muoversi in tutto il territorio nazionale e non solo in Liguria.

Per il resto come qualsiasi altro imputato che ha patteggiato la pena deve attenersi a regole precise per non vedersi annullata la sostituzione della pena.

Attività di segreteria e accoglienza

Come noto, i lavori di pubblica utilità, dopo che il giudice aveva bocciato la prima proposta presso il parco di Montemarcello Magra, Toti li svolgerà, non appena la sentenza sarà passata in giudicato (quindi con l’inizio dell’anno nuovo) presso la Lega Italia per la lotta contro i Tumori che ha sede in via Bosco, accanto a palazzo di Giustizia. I lavori di Toti, spiega il giudice Buffoni nella sentenza consisteranno nell’assistere i pazienti “che usufruiscono dei servizi della L I L T mediante attività di segreteria, archiviazione dati, invio di documentazione, attività di front office, accoglienza, refertazione dei prelievi e invio degli stessi al laboratorio di analisi, invio degli esiti ai pazienti, cali e recali per promuovere la corretta cadenza delle visite di screening”.

L’accompagnamento dei pazienti oncologici nei reparti

Attività che svolgerà presso la sede Lilt di via Bosco ma anche “presso i presidi sanitari, compreso il point emato-oncologico dell’Ospedale San Martino di Genova”. Anzi, il giudice raccomanda che “che presso il suddetto point emato-oncologico l’imputato svolga una parte significativa della propria attività, per un ammontare di ore non inferiore al 10% del totale. Qui egli si occuperà dell’accoglienza dei pazienti (ed eventualmente dei loro familiari) e di erogare loro le pertinenti informazioni; inoltre, compatibilmente con le disposizioni della direzione sanitaria, si occuperà di accompagnare i pazienti presso i reparti di destinazione o quantomeno di instradarli correttamente”.

Poi si potrà occupare anche di attività di promozione di campagne nazionali di prevenzione o simili o della formazione dei volontari dal punto di vista della comunicazione.

La preoccupazione del giudice sul “clamore mediatico”

Nella sentenza tuttavia il giudice indica che questo secondo tipo di attività cominci fra almeno due mesi, “quando il clamore mediatico della vicenda giudiziaria sarà scemato”. Per la stessa ragione, spiega il giudice “l’imputato manterrà il più stretto riserbo su contenuto, tempi, modi e luoghi di esecuzione del lavoro di pubblica utilità; inoltre, nell’espletamento della propria attività professionale, si atterrà scrupolosamente – se chiamato a interloquire in merito alla presente vicenda giudiziaria – ai principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di limiti al diritto di cronaca e al diritto di critica”.