Lavoratori Decathlon in sciopero nazionale: agitazione e presidi anche a Genova

Genova. Nella giornata di sabato 21 dicembre anche in Liguria gli addetti di Decathlon incroceranno le braccia per 8 ore e manifesteranno il loro dissenso contro l’indifferenza dell’azienda rispetto alla richiesta di un contratto integrativo aziendale. Due saranno i presidi a Genova a partire dalle 9,00 del mattino: uno a Marassi e uno a Campi.

Il contratto che viene applicato ai lavoratori di questo comparto è il Contratto delle Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Da oltre un anno Decathlon Italia si rifiuta di soddisfare le richieste dei sindacati che intendono applicare anche un contratto integrativo aziendale alle lavoratrici e ai lavoratori di un’azienda che fa grandi utili ma che non intende procedere con un’equa redistribuzione delle risorse al personale. I temi presenti in piattaforma riguardano i diritti sindacali: dall’organizzazione del lavoro al piano ferie, dal riconoscimento della professionalità alla salute e sicurezza, dal salario alle politiche sociali, per non parlare di sacrosante tutele di genere. L’azienda persevera nell’ utilizzo dei contratti part-time con il massimo della flessibilità. Tutti temi che rappresentano bene lo scontro quotidiano con le lavoratrici ed i lavoratori.