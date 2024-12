L’assessore regionale Marco Scajola al Consiglio Nazionale di Forza Italia a Roma

Roma. Nella giornata di oggi l’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato a Roma, su invito del vicepresidente del Consiglio dei ministri e segretario del partito Antonio Tajani, al Consiglio Nazionale di Forza Italia.

Nell’occasione è stato evidenziato “il lavoro svolto da Forza Italia alle ultime elezioni regionali in Liguria e il ruolo fondamentale avuto per la vittoria del centrodestra”, si legge in una nota.

“Il segretario Tajani ha inoltre sottolineato, davanti ai presenti, il grande apporto dell’assessore Scajola”, prosegue il comunicato.

“Recordman di preferenze anche in questa elezione, con i suoi 6308 voti, ha riportato Forza Italia nella giunta della Regione Liguria, ricoprendo deleghe strategiche per tutto il territorio e coinvolgendo, nel nuovo progetto degli azzurri, sindaci e amministratori locali liguri”, conclude la nota.