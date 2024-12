L’assessore Costa in Brasile al convegno della Federazione mondiale delle comunità terapeutiche

Genova. Il neo assessore al Sociale Enrico Costa ha partecipato al convegno organizzato a Campinas, Brasile, dalla World Federation of Therapeutic Communities – Federazione Mondiale delle Comunità terapeutiche, che si è tenuto in questi giorni.

Il tema del convegno è stato “Comunità terapeutiche guidate da etica e principi”, e ha posto come base di lavoro la ricerca di un impegno internazionalmente condiviso nelle azioni all’interno delle comunità di interesse, implementando le buone pratiche e con la promozione della dignità umana all’interno dei programmi delle comunità.

«È stato particolarmente interessante essere presente – ha detto l’assessore al Sociale Enrico Costa – perché momenti come questo danno l’opportunità di confrontarci a livello internazionale su temi delicatissimi. In particolare, quest’anno, tra i temi trattati è stato fatto un focus particolare sull’esigenza di trovare un approccio specifico per le dipendenze da droghe sintetiche che, come noto, sono di più facile reperibilità, difficili da individuare per la loro composizione chimico-molecolare e hanno effetti devastanti, come testimonia anche l’esperienza statunitense con la diffusione del Fentanyl. Nel 2026 il convegno si sposterà proprio nella nostra città e il focus sarà sul ruolo educativo nell’affrontare il disagio delle dipendenze».