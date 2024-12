Lamiere finite sulla ferrovia, ripresa su due binari la circolazione dei treni tra Varazze e Cogoleto

Genova. E’ ripresa regolarmente su due binari la circolazione dei treni tra Varazze e Cogoleto dopo che nella notte sono terminati nella notte gli interventi di ripristino della linea.

La linea era stata chiusa ieri mattina alle 8 a causa di un camion che, sulla A10 aveva perso parte delle lamiere che stava trasportando, lamiere che si si sono riversate prima sulla carreggiata autostradale e poi sui binari della linea ferroviaria sottostante, mandando in tilt il traffico sia ferroviario che autostradale.

Il tir – il cui conducente è stato comunque sanzionato dalla Polstrada per non aver messo al sicuro il carico – ha perso parte del telo di copertura all’altezza di un viadotto, e ha fatto finire alcune lamiere trasportate sia sulla carreggiata della A10, sia sui binari della linea ferroviaria tra Cogoleto e Varazze. Qui sotto, in un video circolato sui social, il camion “incriminato”.