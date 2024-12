Ladro 73enne sfonda la vetrina di una pizzeria per rubare l’incasso: arrestato mentre cerca di fuggire

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 73enne del posto per tentato furto aggravato. Questa mattina le volanti sono intervenute in zona centro poiché la dipendente di una pizzeria, all’atto dell’apertura, aveva sentito dei forti rumori provenire dall’interno.

Gli agenti, al loro arrivo, si sono diretti subito verso il dehor, la cui copertura in plastica trasparente era stata tagliata, e hanno visto l’uomo che tentava di darsi alla fuga scavalcando la ringhiera in un punto a strapiombo.

Messo in sicurezza dagli operatori, il 73enne, che per entrare nella pizzeria aveva sfondato con un sasso la vetrata di accesso, è stato trovato in possesso di 3 coltelli e 1 forchetta piegati come se fossero state usati per forzare la serratura. Vicino alla vetrata, anche la pietra e un cacciavite. Per l’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, la direttissima in mattinata.