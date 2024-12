La voce italiana di Jack Nickolson e Dustin Hoffman Gino La Monica a Genova per un incontro con il pubblico

Genova. Gino La Monica, voce ufficiale dei premi Oscar: Christopher Walken, Jonathan Pryce, Richard Gere, Jeremy Irons, Harrison Ford, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, sarà a Genova per un incontro col pubblico e una Masterclass di doppiaggio alla Dubbing Academy del Teatro G.A.G il 14 dicembre.

Attore teatrale, cinematografico e televisivo, conduttore Rai, direttore di doppiaggio, dialoghista, Gino La Monica in teatro ha lavorato con Luchino Visconti, Ettore Giannini, Sandro Bolchi e Anton Giulio Majano. Nella sua straordinaria carriera ha doppiato premi Oscar quali Martin Sheen, Christopher Walken, William Hurt, Liam Neeson, Alan Rickman, Jon Voight, Pierce Brosnan (Mars attacs), Antony Hopkins, Willem Dafoe, Sam Neill, Richard Gere, Dustin Hoffman, David Hemmings. Inoltre: Robert Redford, Harrison Ford, Michael Caine, Jack Nicholson, Jonathan Pryce nella trilogia dei Pirati dei Caraibi e nella serie televisiva Il Trono di Spade, Terence Hill, Richard Roxburgh in La leggenda degli uomini straordinari, Steve Martin, Chris Noth, Jeremy Irons (Mission), Roger Moore e moltissimi altri attori di livello mondiale. Vincitore del premio Leggio d’oro per il doppiaggio di Joe Mantegna nella serie Criminal Minds.

Il suo talento narrativo, anche nel settore audiolibri, spicca nel catalogo di Audible in “Life – La mia storia nella Storia” (edizioni HarperCollins), dove non nasconde la grande emozione di aver dato voce a Papa Francesco (intervista a Famiglia Cristiana del 18/4/2024)

L’intero calendario delle masterclass di doppiaggio, oltre a Gino La Monica, prevede incontri con Davide Perino, Gianni Galassi (dialoghista Anora, film vincitore Cannes 2024), e altri doppiatori di film vincitori di Oscar: Luca Biagini, Massimo Corvo, Pasquale Anselmo e Marco Mete.

Alla Dubbing Academy del Teatro G.A.G., scuola di recitazione e di doppiaggio di Genova, radicata dal 2013 e sempre sostenuta dal Museo dell’attore di Genova presieduto da Eugenio Pallestrini, gli allievi hanno potuto seguire lezioni di Giancarlo Giannini, Christian Iansante, Marco Mete, Rossella Izzo, Melina Martello, Hal Yamanouchi, Stefano De Sando, Chiara Colizzi, Ennio Coltorti, Francesco Vairano, Rossella Izzo, Annalaura Carano, Davide Perino, Gianni Galassi, Daniela Capurro. Nella parte per dialoghisti, sempre sostenuti dal DLCM – Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, anche gli studenti di lingue hanno seguito percorsi per adattamento di opere cine televisive all’Aula Magna dell’Università di Genova con Toni Biocca (capo Commissione cinema SIAE, vice presidente AIDAC Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi) e Marco Bardella (dialoghista Era Glaciale, Law&Order, ecc., Consigliere AIDAC). La Dubbing Academy ha formato attori e doppiatori oggi professionisti ed ha acquistato sempre maggior prestigio con la collaborazione con Warner Bros.

Durante le Masterclass gli allievi apprendono l’arte del doppiaggio a partire dalle basi. Si lavora in studio di registrazione / spazio attrezzato. Le masterclass preparano anche alle Dubbing battles del Dubbing Glamour Festival, progetto sul mercato del lavoro degli attori e degli autori nato a Portofino e allestito annualmente a Palazzo Ducale di Genova.

Informazioni per partecipare all’incontro: info@teatrogag.com, Web: www.teatrogag.com.