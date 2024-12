La smentita del Genoa e di 777: “Nessun incarico di vendita, tanto meno alla Moelis & Company”

Il Genoa ha pubblicato in serata una nota stampa congiunta con 777 Genoa CFC Holdings S.r.l dove smentisce le voci di un tentativo di vendita delle partecipazioni societarie.

“Con riferimento ad alcune notizie apparse in vari organi di stampa negli ultimi giorni, la 777 Genoa CFC Holdings S.r.l. e il Genoa CFC S.p.A. precisano quanto segue – incalza il comunicato -. In particolare, il socio di controllo 777 Genoa CFC Holdings S.r.l. non ha conferito alcun incarico per la vendita delle proprie partecipazioni detenute nel Genoa CFC S.p.A., tanto meno alla Moelis & Company“.

“Pertanto, il Socio di controllo e il Genoa CFC S.p.A. stesso contestano ogni forma di speculazione e illazione mediatica confermando il proprio impegno nel sostenere il Genoa CFC nel suo percorso di crescita e consolidamento nel mercato di riferimento” chiosa il club.