La Sampdoria si difende e pareggia contro la Cremonese, Semplici: “Per risalire la classifica bisogna crescere”

Cremona. Leonardo Semplici si era augurato di vedere una Sampdoria di stampo offensivo, ma la versione blucerchiata vista contro la Cremonese non ha rispettato le speranze del tecnico. La Samp si è resa protagonista di una gara attenta e, con un pizzico di fortuna, ha portato a casa il pari. Allo Zini è infatti finita 1-1 con i gol di Bellemo e Vazquez, in mezzo a tante parate di uno strepitoso Ghidotti.

“Affrontavamo – commenta Semplici – una squadra con valori differenti. Devo elogiare i ragazzi sotto l’aspetto caratteriale, ma è chiaro che bisogna crescere e di tanto per risalire la classifica. Abbiamo messo un altro piccolo mattoncino. Abbiamo affrontato due squadre di valore (l’altra è lo Spezia, ndr) e siamo rimasti imbattuti. Chiaramente la prestazione deve migliorare”.

Insomma, il risultato dà soddisfazione, la prestazione decisamente meno. I blucerchiati hanno bisogno di fare uno step ulteriore per riavvicinarsi alla zona playoff, ora distante quattro punti. “Bisogna far sì che i ragazzi esprimano meglio le loro qualità – dichiara il mister -. Siamo in emergenza, ma soprattutto nell’impostazione bisogna crescere. Sono contento per il punto, ma la squadra può e deve fare meglio. Abbiamo fatto due buoni punti, ma per fare un altro tipo di campionato c’è da crescere”.