La Sampdoria sceglie Semplici: è lui il nuovo allenatore, manca solo l’ufficialità

Genova. Dopo aver esonerato Sottil, la Sampdoria ha dovuto fare quadrato al più presto sulla scelta del nuovo allenatore: il terzo stagionale. Manca solo l’ufficialità, ma le conferme stanno già rimbalzando a livello nazionale a partire dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: Leonardo Semplici è il nuovo allenatore.

Un background fatto di tanta gavetta. Partito dall’Eccellenza, arriva poi ad esperienze tra Lega Pro e la Primavera della Fiorentina. La stagione 2016-2017, la sua prima in Serie B, coincide con un risultato storico: la promozione in Serie A della Spal, che mancava da 49 anni. Due salvezze consecutive nella massima serie con i ferraresi. Cagliari e Spezia le sua ultime tappe, con gli aquilotti retrocede in Serie B.

I blucerchiati sono in una situazione di classifica particolare. A -4 ci sono i playoff, mentre per la zona playout non c’è distanza: la Salernitana è a pari punti, ovvero quota 17. L’esordio di Semplici sarà sabato al Ferraris contro lo Spezia, terza forza del campionato e subito un confronto con il suo recente passato.