La lettera degli studenti del Liceti di Rapallo: “Obbligati a uscire in pausa pranzo perché non garantita la sorveglianza”

Rapallo. Una lettera dagli studenti dell’isituto Liceti di Rapallo segnala una situazione di disagio. Riceviamo e pubblichiamo

“Nell’Istituto Liceti (Rapallo), molte classi devono fermarsi a scuola per le lezioni pomeridiane. Gli studenti hanno una pausa pranzo di mezz’ora.

In questa pausa gli studenti, sono obbligati ad uscire dall’edificio scolastico, perché non sussiste alcuna sorveglianza da parte dei docenti.

Quando è bel tempo, i ragazzi vanno a mangiare al parco delle Fontanine; quando è brutto tempo, invece, gli studenti sono obbligati a mangiare fuori, al freddo e sotto la pioggia, senza un posto dove ripararsi.

Gli studenti e i genitori hanno fatto presente alla presidenza e alla vicepresidenza del problema in questione. Inoltre, in data 10 dicembre, alcuni ragazzi sono stati cacciati dalla scuola con sgarbo; ignorando le condizioni climatiche e senza interesse in una collaborazione”.