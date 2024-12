La Lega difende le giunte itineranti di Piciocchi: “Strumento di dialogo”

Genova. “Si è tenuta questa mattina nel quartiere del Cep di Prà, nella Biblioteca Firpo, la prima giunta itinerante, un’iniziativa fortemente voluta per rafforzare il dialogo tra l’Amministrazione comunale e la cittadinanza. Terminata la giunta, questo pomeriggio, sono proseguiti i lavori con ulteriori sopralluoghi nei punti di interesse nel quartiere. Si tratta di un’occasione unica per ascoltare i cittadini, le associazioni e i comitati di quartiere, con cui abbiamo discusso delle questioni più sentite e delle necessità locali”.

Lo dice in una nota Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega, con delega alla partecipazione dei cittadini, associazioni e comitati.

“L’iniziativa è stata molto apprezzata dalla cittadinanza e ha dimostrato quanto sia importante continuare a portare avanti un rapporto diretto e continuo con le realtà territoriali. Un rapporto che abbiamo iniziato negli anni scorsi con percorsi partecipativi che hanno portato a progetti importanti per il territorio, vedi l’Ambulatorio medico di Ca’ Nuova, fondamentale per avere un presidio medico in questa zona. Non ci fermeremo qui: le giunte itineranti, infatti, continueranno in tutti i municipi, per portare la voce dei cittadini sempre più al centro delle decisioni amministrative. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a questa prima tappa, contribuendo al successo dell’iniziativa”, aggiunge.

Il gruppo della Lega a Tursi attacca poi il M5s: “Le critiche mosse dal Movimento 5Stelle sulle giunte itineranti non solo dimostrano scarsa comprensione del valore di questa iniziativa, ma confermano una visione miope e lontana dai bisogni dei cittadini. Sarebbe ora che si concentrassero meno sulla propaganda e più sui problemi reali. Le giunte itineranti sono uno strumento concreto di ascolto che mette al centro i problemi dei quartieri e li porta direttamente nelle sedi decisionali e il M5S, invece di applaudire a un’iniziativa che rende più diretto il confronto con i cittadini, preferisce criticarla per il semplice gusto di farlo. La giunta itinerante non è uno ‘show’, come afferma il capogruppo dei 5Stelle, ma un mezzo per affrontare i problemi sul campo, mettendoci la faccia e coinvolgendo cittadini, associazioni e comitati”, si legge in una nota.

“Per questo le giunte itineranti proseguiranno in tutti i municipi, per dare una voce reale e ascoltare chi vive il territorio ogni giorno. I cittadini meritano soluzioni, non polemiche sterili. L’amministrazione comunale ha sempre dimostrato di essere vicina ai bisogni della città, con risultati concreti che sono sotto gli occhi di tutti e il Vicesindaco Piciocchi sta facendo bene a darne riscontro in questi momenti di confronto con il territorio”, concludono dal Carroccio.