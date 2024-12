La città ricorda quattro siti storici del litorale di Pra’ scomparsi con la costruzione del porto

Genova. La toponomastica cittadina si arricchisce di quattro nuove denominazioni per aree di circolazione a Pra’, nel territorio del Municipio Ponente, e di una targa commemorativa in quello del Municipio Centro Est. È stata anche decisa la variazione della didascalia di una targa viaria già affissa nel Municipio VIII Medio Levante.

A deliberarle è stata, su proposta dell’assessore ai Servizi Civici Marta Brusoni, la giunta comunale, che si è riunita giovedì nella biblioteca Firpo nel quartiere di Ca’ Nova a Pra’ in occasione della prima seduta di “Municipi in giunta“.

Le nuove intitolazioni cittadine

Le intitolazioni riguardano:

Largo Pontile (presso la rotatoria antistante il civico 4 nero di via Pra’), a ricordo dell’antico molo dove sbarcavano le materie prime destinate alle ferriere di Pra’ e venivano imbarcati i prodotti finiti. Il pontile fu demolito negli anni Novanta ed è stato il simbolo del litorale praese utilizzato dai ragazzi come trampolino per i tuffi;

Largo Mucchio dalla rotatoria antistante piazza Amatore Sciesa, al civico 18 nero di via Pra’), per ricordare il luogo in cui approdavano i pescatori di Pra’ e sbarcava il pesce azzurro destinato al locale mercato del pesce e dove veniva effettuata la salatura delle acciughe;

Largo San Pietro (dove si trova la rotatoria su via Prà in confluenza con via Cordanieri, al civico 29 nero di via Pra’), per ricordare il Santo Patrono sia di Pra’ sia dei suoi pescatori e l’omonimo stabilimento balneare praese. I Bagni Comunali San Pietro erano infatti uno dei più grandi e rinomati stabilimenti balneari della Liguria;

Largo Scoglio dell’Oca (l’area in cui si trova la rotatoria su via Prà in confluenza con via Taggia, al civico 158 H rosso di via Pra’), per ricordare uno dei punti paesaggistici più belli del litorale di Pra’, ora non più presente a seguito della costruzione del Porto. Rappresenta un luogo simbolico per gli abitanti del luogo e per le generazioni che si sono succedute.

“Siamo molto orgogliosi che la giunta abbia scelto il nostro Municipio per questa prima riunione nei quartieri – ha detto il presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza – le intitolazioni deliberate oggi riguardano in particolare quattro siti del litorale di Pra’, scomparsi con la costruzione del porto, molto cari ai nostri concittadini, luoghi della nostra storica tradizione marinara, che saranno quindi riconoscibili anche dai visitatori”.

Sulla facciata del civico 1 nero di piazza delle Oche, nel Municipio I Centro est, sarà invece affissa la targa commemorativa “Principi dei diritti dell’oceano” in ricordo dei principi dei Diritti dell’Oceano che lì sono stati sottoscritti il 25 giugno 2023 in occasione dell’Ocean Race, evento di cui Genova è stata città protagonista.

Infine, nel Municipio Medio Levante vicino a corso Aurelio Saffi, il testo della targa “Giardini Francesco Coco, Procuratore Capo della Repubblica Vittima del Terrorismo Medaglia d’oro al valor civile 1908-1976”, sarà modificato in “Giardini Francesco Coco, Procuratore Generale della Repubblica Vittima del Terrorismo Medaglia d’oro al valor civile. 1908-1976”, poiché la Procura era costituita presso la Corte d’Appello e non presso il Tribunale.

“La toponomastica ha il grande valore di preservare e trasmettere la memoria storica e culturale di una comunità. Per questo è con grande piacere che abbiamo istituito nuove denominazioni per aree cittadine di Pra’ che, come tutti i quartieri genovesi ha radici culturali, identitarie e sociali molto forti”, ha detto Brusoni.