La Città dei bambini compie due anni, confermato il risultato di 150mila visitatori

Genova. La Città dei Bambini e dei Ragazzi compie due anni e conferma anche per il secondo anno ottimi risultati: nei secondi 12 mesi di attività l’Experience Museum dedicato ai 5 sensi ha infatti nuovamente oltrepassato la quota di 150.000 biglietti venduti.

Il 53% dei visitatori ha acquistato il biglietto online. Circa la metà del pubblico (47%) ha scelto un biglietto combinato all’Acquario di Genova e alle altre strutture AcquarioVillage, mentre il 53% ha optato per la sola Città.

Il 96% dei visitatori sono italiani, (+5% rispetto al primo anno), di cui il 70% provenienti dalle regioni del Nord-Ovest – con particolare riferimento alla Liguria (34%) – seguite dal Centro (11%), Nord Est (10%), Sud e Isole (9%).

Tra i visitatori esteri, spiccano quelli provenienti da Svizzera (22%), Francia (14%) e Spagna (9%). I repeater, visitatori che hanno visitato la struttura più di una volta, sono il 15%.

Proprio per andare incontro alle esigenze delle famiglie numerose o che intendono tornare più volte in visita, La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone TEN, lo speciale abbonamento non nominale che comprende 10 ingressi prenotabili contemporaneamente, valido tutti i giorni della settimana, festivi compresi, per tutte le tipologie di biglietto, adulto, ridotto, bambino o ragazzo.

Nel secondo anno di attività, la struttura, frutto dell’investimento congiunto di Costa Edutainment e Porto Antico di Genova, ha consolidato il proprio ruolo come luogo di incontro, tempo libero di qualità, inclusione, apprendimento divertente ed esperienza che coinvolge grandi e piccini in un percorso alla scoperta di sé e del mondo, attrattore di flussi turistici, con particolare riferimento al target delle famiglie.

Due le novità presentate nel corso dell’anno: il percorso tematizzato dedicato alle Tartarughe Ninja protagoniste di tante serie animate e film su Nickelodeon – Raffaello, Leonardo, Donatello e Michelangelo – che da marzo sono presenti con postazioni che fanno conoscere la loro astuzia e mettono alla prova, attraverso quiz e giochi, le abilità ed i cinque sensi di bambini e ragazzi in visita, e lo spazio espositivo esterno situato nel dehors accessibile dall’area della Casa in costruzione dove, a partire dall’estate, grandi e piccini possono divertirsi giocando con la musica attraverso le installazioni di strumenti musicali outdoor tra cui uno xilofono e un set di tamburi e con il gioco d’acqua che mette alla prova la conoscenza di questo elemento naturale.

In un’ottica di partecipazione attiva al tessuto del territorio e del mondo culturale e museale nazionale per l’infanzia, La Città dei Bambini e dei Ragazzi ha aderito a diverse iniziative quali la Notte Bianca dei Bambini dello scorso ottobre dove ha proposto il laboratorio “Gli odori del mondo”, e i tre appuntamenti in collaborazione con Kid Pass – Kid Pass Days, speciale evento per i 10 anni di Kid Pass, Avventure tra le Pagine – con l’obiettivo di offrire alle famiglie l’opportunità di vivere esperienze che arricchiscano il loro tempo libero crescendo insieme.

Rispondendo all’obiettivo di una proposta sempre più accessibile, da aprile la struttura si è dotata di strumenti di supporto alla visita che utilizzano le strategie della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per offrire una modalità di comunicare alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale, presenta anche deficit cognitivi, più o meno severi. Il progetto “A.A.C.cessible Culture:museums for everyone developing the Alternative Augmentative Communication Tools” è promosso dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro ed è approdato ad aprile alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, rendendo l’esperienza di visita più inclusiva anche per i ragazzi con deficit comunicativi e cognitivi.

“I numeri raggiunti nel secondo anno di attività sono la riprova dell’efficacia di una strategia di Porto Antico di Genova Spa – sottolinea il presidente Mauro Ferrando – che per il rilancio dell’attività si è affidata a un partner di know how acclarato e capace di mettere in campo importanti sinergie, partendo dalla consapevolezza della necessità di aggiungere un tassello importante a ponente. Questo ci ha consentito di realizzare un ulteriore tassello del disegno originario immaginato da Renzo Piano: una realtà costituita da più poli di attrazione che consenta una visitazione di tutti gli spazi e di tutte le attrattive presenti, in grado di soddisfare le varie tipologie di fruitori, occasionali o abituali, cittadini genovesi o turisti”.