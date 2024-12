La CDM Futsal si illude, poi il Maccan ribalta tutto: a Campo Ligure finisce 3-4

Campo Ligure. La gara inizia nel migliore dei modi per la CDM che, dopo meno di un minuto, è già in vantaggio: Da Silva sgasa sulla destra, serve al centro Ortisi che da due passi piazza il pallone a fil di palo per il decimo goal in campionato che vale l’1-0. La CDM non si ferma e al 7’ con Da Silva va vicina al raddoppio ma il pallone finisce sul fondo non di molto. Al 10’ Politano lancia lungo, Zanello controlla e mette un pallone al bacio per Avellano che, sottomisura, alza incredibilmente la mira e spara alto il pallone del 2-0. Il goal però è solo rimandato di qualche secondo perché all’11’ Da Silva ruba l’ennesimo pallone e serve Ortisi sulla destra. Il capitano alza gli occhi, vedendo e pescando bene Ricci che ha il tempo di stoppare la palla e calciare sotto l’incrocio dei pali, dove Bernardi non può proprio arrivare.

Al 13’ ancora Da Silva protagonista dopo uno scambio in verticale con Ortisi. Il suo tiro però viene deviato in angolo da Bernardi. Al 14’ il Maccan prova a ripartire dalla propria area ma Da Silva ci mette ancora lo zampino, prende la mira e va a togliere la ragnatela sotto l’incrocio per il 3-0 CDM.

Il Maccan però è squadra a cui non puoi concedere nulla e lo dimostra, rimettendosi in scia in meno di due minuti. Al 18’ un pallone tagliato pesca bene Botosso sul secondo palo, tocco ad anticipare Politano e palla in rete per il 3-1. Un solo giro di lancette e Marcio raddoppia per i suoi: Da Silva parte in contropiede ma viene steso, gli arbitri lasciano proseguire e Marcio insacca. Gli ultimi secondi sono di pura sofferenza per i tifosi della CDM, specialmente quando Girardi si libera al tiro e scheggia l’incrocio dei pali.

Nella ripresa, a spezzare l’equilibrio iniziale ci pensa Botosso che fa fuori due difensori e sull’uscita di Politano lo fulmina con un rasoterra centrale per il 3-3. Al 13’ il Maccan mette la freccia: Girardi controlla appena fuori area, tiro di punta e palla nell’angolino per l’incredibile sorpasso dei ragazzi di Sbisà.

La CDM accusa il colpo e impiega qualche minuto per riprendersi ma quando lo fa, complice anche la scelta di schierare il portiere di movimento, torna a creare molti grattacapi alla difesa friulana. Emblematica l’azione al 18’ quando Ortisi, Da Silva, Ricci e Boaventura vanno al tiro per ben quattro volte, trovando però altrettante respinte sottomisura da parte della difesa giallonera. Poco dopo arriva anche un salvataggio sulla linea di Botosso a dire di no sul tiro secco di Boaventura. Finisce così, con il Maccan che giustamente festeggia una vittoria che ha il sapore dell’impresa, specialmente visto come si era messa dopo i primi minuti, e la CDM che si deve ancora leccare le ferite al termine di una gara in cui raccoglie molto meno di quello che semina.

Il tabellino:

MACCAN PRATA: Bernardi, Martinez, Botosso, Marcio, Focosi, Del Piero, Girardi, Spatafora, Khalil, Zecchinello, Verdicchio, Benlamrabet. Al. Sbisà.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Avellano, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Valentini, Parodi, Zanello, Ricci, Politano, Zatsuga. All. De Jesus.

ARBITRO: Cristea di Albano Laziale e Barbato di Castellamare di Stabia – CRONO: Costa di Genova.

RETI: 0.57 Ortisi, 11,41 Ricci, 14,53 Da Silva, 18,20 Botosso, 19,35 Marcio, 25,53 Botosso, 33,23 Girardi

NOTE: Ammoniti 13,15 Zecchinello, 18,41 Botosso, 24,46 Khalil, 32,08 Da Silva