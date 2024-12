‘Blitz’ contro le key box, l’assessore regionale al Turismo: “Sono pratica sbagliata, ma no ai vandalismi”

Genova. “Il diffondersi dell’uso delle key box in tutta Italia, Liguria compresa, è una pratica sbagliata, ma a cui non si deve rispondere con atti di vandalismo. Insieme al Governo lavoreremo per garantire che l’utilizzo avvenga all’interno delle norme, tutelando i proprietari e gli ospiti, ma contrastando al contempo ogni pratica che possa ledere l’immagine dei nostri bellissimi borghi e centri storici”.

A parlare è l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, commentando la notizia del blitz dei movimenti per il diritto all’abitare, che oggi hanno marchiato con una X le key box in diverse città italiane. Si tratta, come è ormai noto, dei lucchetti dotati di combinazione che vengono usate per riporre le chiavi degli alloggi e delle case vacanze, così da evitare di dover fare il check-in di persona. In alcune città italiane però l’utilizzo è diventato talmente massiccio da spingere i residenti a protestare nel vedere le key box comparire su pali della luce, inferriate, ringhiere e altri arredi urbani, a testimonianza di quanti appartamenti oggi destinati agli affitti brevi e ai turisti. Tanto che una circolare del ministero ha imposto che, a partire dal primo gennaio, vengano utilizzate solo all’interno dei palazzi e che i Comuni vigilino sulla corretta applicazione di questa norma, insieme con le altre che riguardano gli affitti brevi ed entreranno in vigore tra meno di una settimana.

“È giusto sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni reali come la crisi abitativa, ma a mio avviso è sbagliato utilizzare metodi incivili come gli atti di vandalismo, così come puntare il dito sugli affitti brevi e sul diritto di proprietà. Un proprietario di immobile deve poter disporne come meglio crede. È necessario, però, che ci siano regole chiare per tutti”, aggiunge Lombardi, che ha ricordato che proprio in vista del primo gennaio 2025 gli uffici regionali hanno inviato una comunicazione di massa a chi affitta fornendo indicazioni chiare sugli obblighi e semplificando le procedure per ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Tra i problemi da risolvere c’è però quello dell’abusivismo: è possibile inviare comunicazioni – e controllare – soltanto chi si è registrato sul sito della Regione, ma come spiegato anche da Antonio Piccioli, presidente di Fiaip Liguria, il sommerso è parecchio e ci sono centinaia di strutture ricettive che operano nella totale violazione della legge, senza rispettare alcuna norma.

“Si tratta della prosecuzione di un percorso che Regione Liguria ha intrapreso da tempo con determinazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e promuovere una maggiore trasparenza – spiega ancora l’assessore – L’introduzione del CIN rappresenta uno strumento cruciale per combattere l’abusivismo e migliorare la competitività dell’offerta turistica. La Liguria è sempre stata un modello di riferimento nel settore, essendo stata la prima regione in Italia a introdurre il CITRA (Codice Identificativo Turistico Regionale Appartamenti) per le locazioni turistiche. Monitoreremo costantemente l’andamento di questa fase di adeguamento, pronti a intervenire con ulteriori strumenti e iniziative a supporto degli operatori”.