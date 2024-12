Iren, nuovo sportello a Bolzaneto: è il sesto in tutta la città

Genova. Iren Luce Gas e Servizi apre un nuovo store in via Pastorino 42/r, nel capoluogo ligure, portando a quota sei gli sportelli attivi in città e diciotto sulla provincia, consolidando la presenza dell’azienda sul territorio genovese.

“Il nuovo spazio costituisce un ulteriore punto di contatto per i clienti e offre soluzioni dedicate all’efficientamento energetico – si legge nella nota stampa – oltre alle offerte per la mobilità elettrica leggera (e-bike, monopattino elettrico).Accanto a questi servizi innovativi sarà sempre possibile ricevere informazioni e assistenza sulle offerte luce, gas e sul servizio idrico Il nuovo sportello rappresenta l’impegno di Iren a rafforzare la relazione con i cittadini, con l’obiettivo di essere presente sempre più capillarmente e di sostenere lo sviluppo delle comunità locali in cui opera”

“Il nuovo store di Via Pastorino – ha dichiarato Maria Greco, Direttore Customer Operations di Iren Mercato – è stato progettato per offrire un servizio eccellente ed è testimonianza di un impegno concreto sul territorio. Vogliamo essere come sempre un punto di riferimento grazie alla nostra competenza, dando ai clienti la possibilità di fare scelte consapevoli e convenienti: offerte luce e gas competitive, pacchetti assicurativi, connettività Internet, mobilità sostenibile e una vasta gamma di soluzioni per l’efficienza energetica e la riduzione dei consumi.”

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato dalle 08:30 alle 12:30. Sarà inoltre possibile prenotare un appuntamento tramite l’app IrenYou, selezionando lo store di Via Pastorino.