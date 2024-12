Invernizzi (Fdi): “Fondi per il turismo dalla Regione passo per la crescita del territorio”

Liguria. “I fondi per il turismo previsti dalla Regione Liguria, su sollecitazione degli assessori al Turismo e al Lavoro Luca Lombardi e Simona Ferro, sono il frutto di un risultato di un impegno concreto e di una visione lungimirante. Segna un altro passo significativo verso la crescita e la sostenibilità del nostro territorio”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione per Fratelli d’Italia.

“Il nostro impegno per il turismo e l’occupazione in Liguria – continua Invernizzi – si concretizza ancora una volta con l’approvazione del finanziamento delle domande giacenti per i bonus assunzionali del “Patto per il Lavoro”, un atto che porta con sé non solo numeri, ma anche opportunità reali per le nostre imprese e per i lavoratori”.

A partire dal 1° gennaio 2024, sono stati stanziati quasi 8,7 milioni di euro che saranno messi a disposizione per incentivare le assunzioni nel settore del turismo. «Un settore che da sempre – puntualizza Invernizzi – è il motore pulsante della nostra economia. L’intervento della Regione non è solo una risposta alla necessità di rinnovare il nostro sistema turistico, ma è una chiara dichiarazione di intenti: la Liguria è pronta ad affrontare il futuro con determinazione e innovazione». Per Invernizzi «il lavoro fin qui svolto dalla Regione conferma di quanto il Patto per il Lavoro sia diventato uno strumento imprescindibile per le aziende, che chiedono con forza di poter contare su politiche occupazionali che vadano oltre la stagionalità, che investano in contratti di lunga durata, che diano stabilità alle famiglie e crescita ai territori.

La Regione – dice Invernizzi – continuerà ad incentivare l’assunzione di nuove forze lavoro per dare la possibilità di creare un’opportunità per contratti duraturi che non si limitino ai pochi mesi estivi, ma che possano guardare con fiducia anche alla stagione autunnale e invernale. Lavorare in un settore come il turismo, significa farlo con un orizzonte di stabilità e di qualità. E questo è il nostro impegno».