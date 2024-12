Parla il camallo che ha investito e ucciso il collega in porto: “Troppo lavoro, ho avuto un colpo di sonno. Sono distrutto”

Genova. “Ho avuto un colpo di sonno dovuto alla stanchezza per il troppo lavoro”. Lo ha detto al suo avvocato Paolo Scovazzi P.R. il portuale della Culmv indagato per omicidio colposo dopo che ieri notte intorno alle 3 ha investito e ucciso Giovanni ‘Francesco’ Macciò, che stava facendo il check ai sigilli di un contenitore nel porto Psa di Pra’.

Il camallo responsabile dell’investimento mortale, nella visita medico legale a cui è stato sottoposto all’ospedale Galliera subito dopo la tragedia è risultato positivo ai cannabinoidi ma “non in stato di alterazione”. Non era nemmeno sotto l’effetto di alcol: l’etilometro e i successivi esami sono risultati negativi. Il 54enne ha alcuni precedenti penali, uno per un episodio violento risalente negli anni e un altro per resistenza.

Oltre a lavorare al Psa di Voltri come ispettore Culmv, il portuale indagato avrebbe anche un secondo lavoro di guardianaggio per un’azienda che opera in porto a San Benigno. Proprio questo ‘doppio lavoro‘, secondo quanto riferito dal portuale, potrebbe essere all’origine della tragedia.

“Avevo fumato una canna un paio di sere prima dell’incidente, perché non riuscivo a dormire” ha spiegato al suo legale, come già aveva ammesso con gli investigatori. Il portuale, 54 anni, si è detto “distrutto” per la morte di Macciò. E del collega che si trovava sulla ralla ferma ed è rimasto ferito ha detto “Per me è come un fratello”.

Per ricostruire la dinamica dell’impatto è stato utilizzato anche l’innovativo sistema top-crash in uso alla polizia stradale per rilevare i in pochi secondi tutti gli elementi utili a ricostruire un sinistro stradale. Poi sono stati anche utilizzati droni per vedere la zona dall’altro e sono all’analisi anche tutte le altre telecamere del Psa che possano aver ripreso l’incidente mortale. La ralla è stata sequestrata: secondo quanto appreso era un mezzo nuovo, in utilizzo in porto da pochi mesi.

Dopo le 24 ore di sciopero spontaneo di ieri oggi il porto di Genova ha ricominciato a lavorare, ma resta il dolore dei colleghi, misto alla rabbia per una morte che a molti appare assurda, soprattutto dopo che sono state diffuse le immagini della dinamica dell’incidente.

E questa mattina davanti alla sede dei delegati della Culmv, di cui erano soci la vittima, l’investitore e anche il ferito, è comparso uno striscione “Colpevoli quanto lui! Vergogna!!!” che sembra attaccare direttamente i vertici della compagnia sull’organizzazione del lavoro.