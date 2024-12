Il video dell’infortunio mortale al Psa di Prà: la curva stretta dell’inversione, poi l’impatto con l’altro mezzo fermo

Genova. Sono immagini impressionanti quelle riprese dalle telecamere del Psa di Prà sull’incidente mortale avvenuto questa notte alle 3 in cui ha perso la vita l’ispettore della Culmv Giovanni ‘Francesco Macciò, 52 anni.

Macciò si trovava accanto a una ralla ferma, stava effettuando il check di un container quando un’altra ralla dopo una stretta inversione a “U”, invece di proseguire dritta lungo l’ampissima corsia, si è diretta verso la ralla ferma. E ha travolto mortalmente l’ispettore della Culmv prima di finire la corsa contro l’altro mezzo (causando anche il ferimento di un altro portuale che era a bordo di quest’ultimo).

Queste immagini sono ora al vaglio degli ispettori dello Psal, coordinati dalla Procura e saranno fondamentali per ricostruire quanto e’ accaduto.

Il portuale che era alla guida del mezzo che ha travolto Macciò è indagato per omicidio colposo. Subito dopo i fatti è stato sottoposto al test dell’etilometro che è risultato negativo. In ospedale è stato sottoposto anche alle analisi sulla presenza di eventuali sostanze stupefacenti, ma i risultati non sono noti. Difficile al momento cosa possa essere accaduto: se il guidatore ha avuto un colpo di sonno o un malore temporaneo durante una manovra che sembra avvenire a velocità sostenuta. O ancora se si sia verificato un qualche malfunzionamento nello sterzo del mezzo. Sarà l’inchiesta a stabilire le responsabilità.

Macciò abitava a Castiglione Chiavarese, era sposato e aveva un figlio. I famigliari sono stati informati della tragedia all’alba da una pattuglia inviata dalla polizia stradale. Macciò era un lavoratore molto amato dai suoi colleghi che oggi lo piangono ed era anche vicino al Comitato Ricordo vittime del Ponte Morandi. “Una persona corretta, gentile e sempre sorridente” ricorda un suo collega che lavorava con lui da 30 anni.

Questa mattina i lavoratori del porto hanno indetto uno sciopero di 24 ore e per tutta la mattina hanno bloccato varco Etiopia con conseguenti disagi inevitabili sulla viabilità.

Il porto di Prà, come ha annunciato dopo la tragedia Psa Italy, è rimasto tutto il giorno chiuso per lutto.