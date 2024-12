“Influenza point” e posti letto nelle Rsa, il piano della Regione per evitare il caos pronto soccorso

Genova. Studi medici aperti anche nei giorni festivi e prefestivi presso gli Influenza point sparsi sul territorio, a libero accesso per tutti, e posti letto dedicati in ospedali e Rsa. Sono le principali misure del piano messo a punto da Regione, aziende sanitarie e medici di famiglia per scongiurare il collasso dei pronto soccorso nel periodo natalizio, sulla falsariga del modello già sperimentato quest’anno nel ponte dell’Immacolata con la prima casa di comunità funzionante a pieno regime nel territorio della Asl 3, quella di Voltri.

“La prima novità è il nome Influenza point, più comprensibile – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Le feste sono feste per tutti, ma la classe medica ha il dovere di coprirle per garantire l’assistenza e per questo abbiamo voluto rinnovare l’accordo integrativo regionale che garantirà l’apertura straordinaria dei loro studi. In parallelo abbiamo garantito circa 150 posti letto per post acuti nelle Rsa e gli ospedali hanno messo in atto un piano straordinario con pronta disponibilità di posti letto e una rimodulazione dell’attività di elezione per evitare crisi“.

In tutto saranno 181 i medici di medicina generale in servizio per garantire sempre assistenza con l’apertura di 75 studi medici e cinque sedi di Asl e ospedali. “Abbiamo riattivato volentieri l’accordo del 2022, riutilizzato anche l’anno scorso con buoni risultati – commenta Andrea Carraro, segretario della Fimmg di Genova e vicesegretario regionale -. I medici potranno aprire i loro studi o fare turni per visitare i pazienti nelle strutture di ogni distretto. Per il resto non faremo ponti e saremo regolarmente presenti in studio nei giorni feriali”.

Sarà sufficiente per salvare i pronto soccorso dal sovraffollamento? “Ci siamo impegnati al massimo, speriamo di riuscirci – aggiunge Nicolò -. Mi conforta molto sapere che il dato dei vaccinati è superiore all’anno scorso, siamo ottimisti”. Gli ultimi dati forniti da Alisa indicano infatti una crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023 per un totale di 270mila dosi somministrate, ma l’augurio è che almeno il 60% degli over 65 vada a immunizzarsi (al momento siamo intorno al 50%) per ridurre l’impatto sulle strutture sanitarie.

“Regione Liguria sta predisponendo tutte le misure necessarie per affrontare al meglio il prevedibile aumento degli accessi ai pronto soccorso durante le festività natalizie – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Contestualmente, stiamo lavorando per migliorare l’appropriatezza degli accessi al pronto soccorso, un impegno che già sta producendo i primi risultati e che porterà benefici strutturali nei prossimi mesi. Siamo fiduciosi, perché ci sono molte opportunità di ottimizzazione che possono essere realizzate attraverso piccoli ma mirati aggiustamenti, garantendo un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini”.

Il modello degli Influenza point rappresenta una sorta di antipasto di ciò che dovrà succedere con l’attivazione di tutte le case di comunità, strutture finanziate dal Pnrr (vanno completate entro il 2026) in cui si potranno trovare sempre medici di famiglia a disposizione. “Ci auguriamo che possano diventare il modo per evitare che le persone vadano in ospedale quando non è necessario – spiega l’assessore Nicolò -. Al centro deve esserci il territorio. Le case di comunità stanno andando avanti, quella di Voltri mi ha lasciato favorevolmente colpito”. “È un modello in cui crediamo molto – conferma Carraro -. Lavoreremo sul nuovo accordo integrativo regionale perché questo meccanismo vada a sistema”.

L’accordo con i medici di medicina generale prevede l’apertura dello studio del medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nelle giornate di sabato, domenica e festivi. La partecipazione da parte dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta è su base volontaria.

La Asl organizza il servizio con previsione di apertura degli studi medici che indicativamente dovranno garantire il seguente orario, comunque concordato e definito in sede aziendale: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. In alternativa le Asl mettono a disposizione medici di ruolo presso le proprie strutture.

Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria. Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita occasionale ambulatoriale. I medici di medicina generale provvedono alla comunicazione diretta ai propri pazienti degli studi aperti. Ciascuna azienda sanitaria locale mette inoltre a disposizione dei medici di medicina generale i suoi spazi nei sabati, nelle domeniche e nei festivi.

Studi medici aperti nelle festività – Asl 3

L’elenco completo, aggiornato ogni settimana, si può trovare a questo link

Sabato 14 dicembre 2024

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Voltri

14.00 – 17.00 dott.ssa Federica Roncallo, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Francesca Anna Carlotto, Via Ciro Menotti 19/1, Genova Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott.ssa Luisa Masi, Via Rolando 8/2, Genova Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Delle Piane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott.ssa Vittoria Cervetti, Via Oreste De Gaspari 26/1B Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Vittoria Cervetti, Via Oreste De Gaspari 26/1B Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Cristina Balagi, Via Caderiva 29 Genova Staglieno

14.00 – 17.00 dott.ssa Camilla Giunta, Via Struppa 248 Genova Struppa

DSS 13

8.00 – 12.00 dott.ssa Mirna Figliomeni, Via Borgoratti 83/4 Genova Borgoratti

14.00 – 17.00 dott. Francesco Olivari, Via della Repubblica 103 Camogli

Domenica 15 dicembre 2024

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Enrico Repetto, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

14.00 – 17.00 dott. Luigi Parodi, Casa di Comunità Voltri, Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Genova Sestri Ponente

14.00 – 17.00 dott. Giorgio Sangalli, Via Bologna 38A/4 Genova San Teodoro

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via G. Poiré 13 Sant’Olcese

14.00 –17.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R, Genova Rivarolo

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8-12R Genova

14.00 – 17.00 dott.ssa Flavia Cardamone, Vico Della Casana 9R Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova Staglieno

14.00 – 17.00 dott.ssa Camilla Giunta, Via Struppa 248 Genova Struppa

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Stefano Marra, Via Posalunga 112R Genova Borgoratti

14.00 – 17.00 dott. Pier Francesco Barettoni, Via Marco Sala 2/1 Genova Nervi

Le disponibilità per i successivi fine settimana e festività verranno pubblicate di settimana in settimana.

Ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo

Servizio di urgenza odontoiatrica alla Fiumara

Si ricorda inoltre che è attivo anche il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.) in accesso diretto e senza impegnativa presso il Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il SABATO, la DOMENICA e nei GIORNI FESTIVI dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00), comprese le festività. Indirizzo: via Operai 80 Genova Sampierdarena

Studi medici aperti nelle festività – Asl 4

Al fine di offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale per tutte quelle prestazioni gestibili ordinariamente in sede ambulatoriale e contrastare l’afflusso di pazienti verso il Pronto Soccorso, si garantisce l’attività degli Ambulatori “Il Medico di Tutti” presso le Case di Comunità di Rapallo e Sestri Levante, con orario 8.00-12.00 e 14.00-17.00, nelle seguenti giornate (sabato, domenica e festivi): 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28, 29 dicembre 2024 e 1, 4, 5, 6 gennaio 2025.

L’attività viene garantita dai medici APS e iscritti al corso di formazione MMG; eventuali turni scoperti saranno garantiti da altro personale dell’Azienda.

Il Servizio di Continuità Assistenziale resta ordinariamente attivo orario 20.00-8.00 il sabato, domenica e festivi/prefestivi con orario 8.00-20.00 e 20.00-8.00

Il piano di potenziamento degli ospedali

Ospedale San Martino

L’istituto, al fine di garantire la massima disponibilità di posti letto a supporto del Pronto Soccorso ha provveduto a sospendere i ricoveri programmati presso le degenze di area medica a far data dal 13/12/24 e fino al 14/01/25 compreso. Sta inoltre pianificando una rimodulazione dei posti letto chirurgici tale da garantire ulteriori posti letto di area medica e garantisce, sulla base della disponibilità del personale, il funzionamento già in essere della saletta di Pronto Soccorso aggiuntiva dedicata ai codici a bassa priorità.

Ospedale Galliera

Prevista la rimodulazione dell’attività chirurgica, con utilizzo dei posti letto per il pronto soccorso. Presidio anche nei giorni festivi del bed management per potenziare le fasi di dimissione.

Ospedale Villa Scassi

Monitoraggio constante sugli afflussi di pronto soccorso e attività dedicata del Dmpo in relazione alle fasi dimissioni da reparto. Non sono previste riduzioni dell’attività chirurgica che continuerà regolarmente

Ospedale Gaslini

Durante il periodo natalizio può essere prevedibile un massiccio afflusso di pazienti al pronto soccorso anche per codici a bassa priorità. Tale scenario potrebbe determinare notevole incremento dei tempi di attesa soprattutto per i pazienti cui al triage viene assegnato codice verde o bianco. Al fine di minimizzare il tempo complessivo di permanenza dei pazienti e loro accompagnatori in pronto soccorso , si dispone che:

– siano ottimizzati i percorsi diagnostici;

– siano effettuate tempestivamente le consulenze richieste;

– siano refertate tempestivamente le indagini radiologiche al fine di favorire la dimissione/ricovero del paziente.

– siano rafforzate le postazioni di visita per i codici a bassa priorità con monitoraggio dei tempi di attesa;

– venga massimizzato l’indice di rotazione dei letti di O.B.I. ;

– venga garantita la disponibilità di posto letto nei reparti di degenza, favorendo le dimissioni anche nei giorni prefestivi e festivi al fine di limitare il fenomeno di boarding in Pronto Soccorso.

I Medici della Direzione Sanitaria affiancati dalle RAP di area Pediatrica, Chirurgica e DEA opereranno in stretto contatto con il responsabile del Pronto Soccorso o suo sostituto per il monitoraggio della situazione e analisi delle criticità.

Ospedale Evangelico Voltri

– mantenimento delle dimissioni nelle consuete modalità e tempi previsti, per tutti i giorni settimanali

– mantenimento del valore della degenza media agli standard attuali, per la S.C. Medicina Generale

– favorire le dimissioni (S.C. Medicina Generale), con il supporto del percorso protetto

– potenziamento della continuità assistenziale ambulatoriale, a seguito accesso e dimissione da Pronto Soccorso, nei giorni immediatamente successivi per prestazioni che rivestono urgenza differibile

– implementazione dell’attività di fast-track ostetrico

– implementazione dell’attività di fast-track ortopedico

– ⁠In caso di necessità straordinaria di ricovero: conversione delle degenze diurne (PP.LL. day surgery Area chirurgica), in degenze ordinarie, ove possibile

– Struttura di Pronto Soccorso/OBI: possibilità di presenza aggiuntiva di unità Medico, in Guardia Attiva, con articolazione fascia oraria 20.00-08.00 (prefestivi, festivi)

– blocco ricoveri programmati S.C. Medicina generale, con esclusione Pazienti con condizioni cliniche che necessitino di ricovero urgente

– blocco ricoveri programmati Area Chirurgica condivisa (Chirurgia Generale, Urologia, Ginecologia), ad esclusione dei ricoveri oncologici e dell’interruzione volontaria di gravidanza.