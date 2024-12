Infermieri in fuga, il caso Galliera e le sfide per il futuro. Gagliano: “Rischiamo la non autosufficienza”

Genova. “Stiamo vedendo realizzarsi un processo che si è messo in moto ormai diversi anni fa, è cioè il cortocircuito tra chi va in pensione e chi si laurea e inizia a lavorare”. Carmelo Gagliano, attuale dirigente delle professioni sanitarie di Asl3 e riconfermato presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova, non ha dubbi: la ‘crisi’ del settore infermieristico non è figlia di decisione recenti, ma di criticità ormai datate che, se non sanate, rischiano di mandare in tilt l’intera sistema sanitario regionale.

Lo spunto di riflessione sul tema arriva dalla notizia che un’ottantina di infermieri sarebbero pronti a lasciare l’ospedale Galliera per trasferirsi in altre strutture dell’area metropolitana genovese. Merito del concorso a gestione unificata bandito dall’ospedale San Martino lo scorso luglio, con cui si puntava a trovare 294 infermieri da destinare principalmente alle strutture della Asl 3 (149 posti). I restanti sono destinati al San Martino stesso (94), al Gaslini (28), al Galliera (22) e all’Evangelico (uno soltanto).

Se i trasferimenti si concretizzassero in blocco si tratterebbe un vero e proprio esodo di professionisti dall’ospedale di Carignano verso altre strutture, in un periodo tra l’altro in cui le feste natalizie e l’abbassamento delle temperature, con la conseguente diffusione di virus influenzali, rischiano di mandare in crisi pronto soccorso, ambulatori e reparti. Il neo assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, sta lavorando insieme con il presidente della Regione Marco Bucci e i dirigenti sanitari per congelare la situazione, ma il tema della mancanza di infermieri è concreto. E questo nonostante le parole che a giugno venivano pronunciate in consiglio regionale dall’allora assessore alla Sanità, Angelo Gratarola, secondo cui “non è vero che il reclutamento degli infermieri è fermo dal 2020, la Liguria è terza in Italia per numero di infermieri, ne conta 6,65 ogni mille abitanti”.

Gagliano: “Serve subito un nuovo concorso e procedere con l’assunzione di tutti gli oss”

Per Gagliano però lo squilibrio tra chi abbandona la professione (per la sopraggiunta pensione o per altre motivazioni) e chi la inizia sta diventando sempre più pesante: “Siamo arrivati al punto che stiamo rischiando la non autosufficienza – riflette – ed è necessario prendere provvedimenti. Il Galliera è un caso particolare, c’è anche il tema della costruzione del nuovo ospedale e dei continui ricorsi che ha generato incertezza e insicurezza nei lavoratori, ma il tema riguarda un po’ tutti gli ospedali e in futuro ci riguarderà ancora di più”.

Come fare allora per reperire il personale necessario a garantire il corretto funzionamento del servizio sanitario regionale? “Nell’immediato bisogna procedere con il bandire un altro concorso, a marzo-aprile prossimi dobbiamo essere in grado di assumere i neo laureati del 2024 e chi si laurea a marzo 2025 – spiega Gagliano – bisogna poi completare le assunzioni di tutti gli oss, c’è una graduatoria in Alisa valida sino a settembre e nei servizi sanitari c’è molto bisogno di questi professionisti”.

Un regolamento regionale dedicato alla mobilità dei dipendenti

A medio e lungo termine per Gagliano bisogna invece compiere scelte strategiche: “Per evitare che si generino gli effetti di questi concorsi bisogna fare un regolamento regionale per la mobilità dei dipendenti, che tenga conto anche della professionalità e della specializzazione. Se un professionista lavora al San Martino e vuole andare a lavorare a Imperia non deve essere costretto a fare un concorso, bisogna basarsi sulle competenze: se è bravo a fare ciò che fa e c’è la possibilità di farlo da un’altra parte è giusto che sia messo nelle condizioni di farlo”.

Linee guida ad hoc su trasferimenti e riallocazione del personale, dunque, cui devono aggiungersi finanziamenti per valorizzare la carriera del personale, i titoli di studio e le specializzazioni, con un riconoscimento anche a livello economico.

A luglio 2024 gli infermieri del servizio sanitario regionale ligure erano circa 10.600, in crescita di 300 unità rispetto al 2019. Le nuove assunzioni, aveva spiegato Gratarola annunciando il concorso unificato, sono funzionali anche rispetto all’attuazione di quanto previsto dal Pnrr. Per coprire l’operatività delle 17 centrali operative territoriali, attive da luglio proprio nell’ambito del Pnrr, servivano 79 infermieri su tutto il territorio regionale.

Le cosiddette Cot sono attive a Imperia, Sanremo e Bordighera per la Asl 1, a Savona, Cairo Montenotte e Finale Ligure in Asl 2, a Voltri, Bolzaneto, Fiumara, Struppa, Castelletto e Quarto in Asl 3, a Chiavari e Sestri Levante in Asl 4, a La Spezia, Sarzana e Brugnato in Asl 5.