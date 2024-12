Buio e pioggia, raffica di incidenti in città: almeno dieci nel giro di un’ora, un investitore in fuga

Genova. Un pomeriggio ‘bestiale’ per i soccorritori del 118, per le pubbliche assistenze e per la polizia locale che hanno dovuto gestire qualcosa come dieci incidenti sparsi in tutta la città dovuti a pioggia, buio e disattenzioni. Tutti gli incidenti si sono verificati nel giro di 60 minuti, tra le 17.19 e lo stesso minuto, all’incirca di un’ora dopo.

A Brignole in via Thaon di Ravel due ragazzine di 14 anni sono state investite da uno scooter. Sono state portate in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

A Cornigliano, non lontano dal commissariato, uno scontro moto auto ha mandato in ospedale un 31enne. Anche lui non è grave: è stato trasportato in codice giallo al Villa Scassi.

Un pedone è stato investito in via Napoli ma ha rifiutato il trasporto.

In via Ayroli a Marassi un altro incidente con uno scooter che ha investito un pedone. Entrambi i feriti sono trasportati in codice giallo all’ospedale San Martino.

Bimba investita in via Fereggiano: denunciato il guidatore dell’auto pirata

Ancora un incidente sempre a Marassi in via Fereggiano: ad essere investita sulle strisce una bambina di 12 anni, trasportata in codice verde al Gaslini. L’investitore in questo caso è fuggito. Ma è stato ritrovato poco dopo dalla polizia locale grazie a un testimone che aveva rilevato la targa dell’auto. E’ stato trovato a casa dagli agenti della polizia locale, ha confessato ed è stato denunciato. Si tratta di un 83enne, e’ risultato negativo all’etilometro.

Incidente anche in via Albaro: anche qui uno scooter ha investito un pedone: il pedone è stato trasportato in ospedale al San Martino in codice giallo mentre l’investitore ha rifiutato il trasporto.

Ancora: poco dopo le 18 ennesimo investimento di un pedone in via Isonzo. Si tratta di una donna di circa 60 anni: stato trasportata anche lei in codice giallo al San Martino.

Due incidenti anche in autostrada

Per finire sempre nello stesso arco di tempo due incidenti si sono verificati in autostrada. Il primo è avvenuto allo svincolo di Genova Est sulla A12. Un’auto, con a bordo anche un bambino, ha sbandato: si è aperto l’air bag e il guidatore ha subito un trauma facciale. Il bambino invece sta bene. Altro incidente in A7 nei pressi di Isola del Cantone: quattro feriti in codice giallo.