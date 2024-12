Incidente a Voltri, è morto il 94enne investito: stava attraversando fuori dalle strisce pedonali

Genova. È morto nella notte l‘uomo di 94 anni investito da un’auto ieri pomeriggio a Voltri, in via Don Giovanni Verità. Si chiamava Benedetto Ferrando.

L’anziano, in seguito all’impatto, è stato scaraventato a terra e ha battuto la testa. È stato soccorso tempestivamente dal personale dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Rossa, che gli hanno prestato le prime cure per poi portarlo d’urgenza all’ospedale San Martino. Ma le gravi ferite e l’età avanzata non gli hanno lasciato scampo.

A chiarire la dinamica sono stati gli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale analizzando anche le immagini delle telecamere. Il 30enne alla guida dell’auto stava percorrendo via Don Verità in direzione ponente quando ha svoltato a sinistra all’altezza della caserma dei carabinieri. Durante la manovra ha colpito l’anziano pedone che – secondo quanto emerso dai successivi accertamenti – stava attraversando la strada senza usare le vicine strisce pedonali.

Il conducente è risultato negativo all’alcol test. Sono in corso ulteriori accertamenti per un’eventuale indagine a suo carico.