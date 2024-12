Tamponamento tra auto in via Trenta Giugno, due feriti in ospedale

Genova. Due incidenti in poche ore in città venerdì mattina. Dopo quello di Pegli, in cui un’auto è finita cappottata in mezzo alla strada, alcune auto si sono tamponate in via Trenta Giugno 1960, all’altezza dell’Ansaldo.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale, che ha chiuso al transito il tratto alle 14.30 per consentire i rilievi. Cinque in totale le persone coinvolte, di cui tre illese.

I due feriti, una donna di 53 anni e un uomo di 50, sono stati accompagnati all’ospedale Villa Scassi e all’ospedale Galliera in codice giallo. Qualche disagio e rallentamento al traffico per consentire le operazioni di soccorso.