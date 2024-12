Incidente stradale davanti alla Stazione marittima: lunghe code dal centro verso Ponente

Genova. Incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 17.30 in via Alpini d’Italia proprio di fronte alla stazione marittima. Sul posto la polizia locale e la croce d’oro di Sampierdarena.

Non chiara al momento la dinamica dell’incidente, comunque non grave. Ad essere coinvolta una moto con un uomo di 57 anni rimasto lievemente ferito. E’ stato soccorso e trasportato in codice verde al villa Scassi di Sampierdarena.

Impattanti invece le ripercussioni sul traffico nell’ora del rientro dal lavro dal centro città in direzione Ponente con una lunga coda che si è formata da piazza fontane Marose fino alla Stazione marittima.