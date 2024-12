Genova. Incidente stradale questo pomeriggio in via Sparta a Sestri Ponente per lo scontro tra un’auto e una moto. Ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni

E’ successo intorno alle 15.30. Sul posto l’automedica golf4 del 118, la Croce bianca di Cornigliano e la polizia locale con la sezione infortunistica che dovrà accertare la dinamica esatta dei fatti.

Il ragazzo si è rotto un femore ed è stato portato per dinamica in codice rosso all’ospedale di Voltri.