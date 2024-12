Schianto e incendio di un’auto a Pontedecimo, un ferito e strada interrotta

Genova. Uno schianto, poi fumo e fiamme, nella notte, hanno tenuto svegli gli abitanti di Pontedecimo. Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 3 in via Isocorte.

Una persona ha perso il controllo dell’auto che stava guidando ed è andata a sbattere con il mezzo contro una saracinesca. Poi la macchina ha preso fuoco.

Due le persone coinvolte ma uno solo, ferito, ha avuto bisogno delle cure mediche. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, lo hanno estratto dalle lamiere prima che l’auto fosse avvolta dalle fiamme e lo hanno consegnato agli operatori del 118. L’uomo è finito poi all’ospedale Villa Scassi.

Da chiarire le cause dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per tutta la notte per permettere la bonifica e la rimozione del mezzo e anche questa mattina, intorno alle 7, la viabilità non era ancora stata del tutto ripristinata.