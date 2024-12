Genova. Incidente intorno alle 16 in piazza Dante, dove un’auto e uno scooter si sono scontrati all’altezza del semaforo.

Ad avere la peggio la scooterista, una donna che nell’urto è finita a terra. Sul posto è subito intervenuta l’automedica insieme con l’ambulanza, e la ferita, una trentenne, è stata accompagnata all’ospedale Galliera in codice giallo. Incolume l’automobilista.

Presente anche una pattuglia della polizia locale e una della polizia di Stato per i rilievi e per regolare la circolazione. Inevitabili i disagi, soprattutto alla luce dell’intenso traffico che in queste giornate pre natalizie sta paralizzando la città con lunghe code e rallentamenti.

Da chiarire la dinamica dello scontro, anche se dai primi accertamenti sembra che l’auto viaggiasse in direzione via delle Casaccie, la moto verso piazza Dante: l’impatto è avvenuto in mezzo alla carreggiata.