Incidente mortale al Psa, sequestrato il telefono del portuale investitore: si indaga anche sulle presunte liti

Genova. Si svolgerà domani alle 12 l’autopsia sul corpo di Giovanni Battista Macciò, il portuale investito e ucciso nella notte tra martedì e mercoledì al terminal del Psa di Pra’ dal collega Patrizio Randazzo.

La procura ha al momento inscritto nel registro degli indagati sette persone. Oltre a Randazzo (difeso dagli avvocati Paolo Scovazzi e Federico Ricci), risultano indagati anche il console della Culmv Antonio Benvenuti (difeso da Andrea Vernazza) e cinque dipendenti del Ps (difesi da Paolo Costa e Pietro Bogliolo).

L’ipotesi di reato è per tutti omicidio colposo: oltre alla dinamica dell’investimento la pm Arianna Ciavattini vuole approfondire anche il tema della sicurezza del terminal dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro. Ulteriori accertamenti, oltre a quelli in capo dagli ispettori del lavoro della Asl3, saranno nuovamente affidati alla polizia stradale per un’accurata ricostruzione del sinistro. Proprio la Polstrada aveva eseguito i primi rilievi sul posto attraverso il sistema ‘top-crash’ che rileva in pochi secondi una sorta di planimetria dell’incidente. Per i pm è necessario avere informazioni precise su velocità, traiettoria ed eventuali oscillazioni e frenate del mezzo per vedere se siano compatibili o meno con il colpo di sonno che Randazzo sostiene sia all’origine della tragedia.

Subito dopo lo schianto la stradale aveva anche sequestrato e poi restituito i telefoni dell’investitore e del ferito che si trovava alla guida dell’altra ralla e aveva escluso che Randazzo lo stesse utilizzando al momento dell’impatto. Ma sabato la pm ha mandato gli investigatori della stradale a casa del portuale indagato per sequestrargli nuovamente il cellulare.

L’obiettivo potrebbe essere quello di capire se dai messaggi trapeli un qualche motivo di dissidio tra lui e il ferito alla guida della ralla. “Noi siamo molto tranquilli – ribadisce Paolo Scovazzi, difensore di Randazzo – perché da quel telefono emergerà solo che con il ferito il mio assistito si messaggiava sempre, anche dopo l’incidente perché sono amici”.

A parlare di dissidi tra i due circa l’organizzazione del turno di lavoro sarebbero al momento solo ‘voci’ fra i camalli e fonti anonime che hanno inviato anche mail a diversi quotidiani, compreso Genova24. Ma nessuno al momento – fanno sapere dalla Procura – si è presentato o ha scritto direttamente ai pm che indagano.

Randazzo con il suo avvocato ha sempre escluso qualunque genere di dissidio sostenendo che la tragedia è stata causata da un colpo di sonno dovuto al doppio lavoro che stava facendo in questo periodo “anche a causa di alcune cartelle esattoriali da pagare”.