Incidente mortale nel porto di Pra’: l’investitore positivo alla cannabis ma “non era alterato”

Genova. E’ risultato positivo ai cannabinoidi ma “non in stato di alterazione” P.R. il lavoratore che la notte tra martedì e mercoledì nella zona carico del terminal Psa di Pra’ è finito con la ralla che stava guidando contro un altro mezzo fermo, uccidendo sul colpo Giovanni Battista Macciò, 52 anni, anche lui lavoratore della compagnia unica del porto di Genova.

L’uomo, assistito dall’avvocato Paolo Scovazzi, è indagato al momento per omicidio colposo. Dopo un primo test in loco effettuato dalla polizia stradale in cui era risultato negativo all’alcool, ieri mattina all’alba è stato accompagnato al Galliera per la visita medico legale dove non sarebbe risultato alterato, ma sono state rilevate tracce di cannabinoidi che indicherebbero una possibile assunzione nelle ore o nei giorni precedenti.

Per questo al momento non gli viene contestata nessuna aggravante dovuta all’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. La Procura indaga al momento a tutto campo per capire quello che può essere accaduto e in particolar modo sulla manovra. a “U” e poi sulla direzione che ha preso la ralla verso l’altro mezzo.

Non è possibile escludere un guasto meccanico anche se la motrice in questione aveva solo pochi mesi, oppure una perdita di controllo da parte dell’autista che – fanno sapere dalla procura – non stava utilizzando alcun dispositivo elettronico. Non guidava con il telefonino in mano, per essere chiari.

Il fascicolo è stato assegnato alla pm Arianna Ciavattini, che fa parte del pool di magistrati che si occupano degli infortuni sul lavoro. Oltre alle immagini drammatiche dell’impatto, saranno analizzate dagli ispettori della Asl3 anche le manovre effettuate dai lavoratori nei turni precedenti per capire se siano state violate anche in altre occasioni eventuali normative sulla sicurezza sul lavoro.