Tir si ribalta in A7: carico sulla careggiata e traffico in tilt con code verso Genova

Genova. Continua la giornata da incubo per i trasporti liguri. Dopo il caos in A10, dove un camion ha perso il carico di lamiere interrompendo la circolazione autostradale e ferroviaria, dalle autostrade arriva la notizia di un altro incidente.

Si tratta del ribaltamento di un tir sulla A7 tra Serravalle e Vignole, in direzione di Genova, nei pressi di una curva. L’incidente, di cui sono ancora da accertarne le dinamiche, sta provocando nuovi disagi per la viabilità della tratta con code in aumento in direzione del capoluogo ligure.

Secondo le prime informazioni il conducente del camion sarebbe rimasto ferito nell’incidente ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.