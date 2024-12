Incidente in A10, tra i feriti una mamma e la figlia di 13 anni: lunghe code da Pra’

Genova. Dopo quello in A26 della mattinata, altro incidente in autostrada nel pomeriggio di giovedì 26 dicembre, questa volta in A10.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Voltri e Arenzano, in direzione Ventimiglia, e ha coinvolto un motociclista e un’auto con a bordo madre e figlia di 13 anni.

Stando ai primi accertamenti sulla dinamica, il motociclista avrebbe tamponato l’automobile finendo poi sull’asfalto. Sul posto ambulanze e automedica, che hanno accompagnato il motociclista all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo con un trauma cranico e l’amputazione del mignolo. Anche mamma e figlia sono state portate a Savona, per precauzione: entrambe, pur traumatizzate, hanno solo ferite superficiali.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Poco prima delle 18, nel tratto compreso tra Pra’ e Arenzano, si erano formati 4 chilometri di coda.