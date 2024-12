Aggiornamento ore 13.00 – Al momento, purtroppo, la situazione è immutata. Le fiamme continuano a divampare nei boschi alle spalle di Alpicella e prosegue il lavoro di vigili del fuoco e volontari. Il forte vento sta rendendo le operazioni molto difficili. A breve, dopo i tentativi a vuoto di questa mattina, il canadair si rialzerà nuovamente in volo cercando di raggiungere il luogo dell’incendio.

Savona. Scoppiato nella notte, l’incendio sta tenendo occupati senza sosta i vigili del fuoco di Savona, che stanno battagliando con il vento per cercare di fermare il fronte delle fiamme. Stiamo parlando del rogo scaturito sulle alture di Varazze, frazione Alpicella, nell’area limitrofa a località Ceresa che in queste ore ha costretto l’evacuazione di più abitazioni.

Sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei vigili del fuoco di Savona, con 10 operatori e 6 mezzi antincendio leggeri, affiancate da due squadre VAB (Volontari Antincendio Boschivo) di Varazze.

Anche a causa del forte vento delle ultime ore, che ha reso più complicate le operazioni di spegnimento, la sala operativa della Protezione Civile della Liguria ha emesso un pre allarme per incendio di interfaccia, data la prossimità delle fiamme alla zona abitata. Per questo motivo, due abitazioni e diverse famiglie sono state precauzionalmente evacuate.

Per domare le fiamme è stato richiesto anche l’intervento dei mezzi aerei ma, almeno per ora, quest’ultimo è stato impedito a cause del forte vento: canadair ed elicottero regionale hanno provato ad alzarsi in volo, ma hanno dovuto desistere a cause delle raffiche.

Incendio sulle alture di Varazze, il fronte del fuoco alimentato dal vanto

La Protezione Civile regionale “è in costante contatto con il territorio e con il sindaco di Varazze per monitorare l’evolversi della situazione”.