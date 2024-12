Genova. Vigili del fuoco impegnati dalle prime luci dell’alba per lo spegnimento di due incendi di bosco nel chiavarese. Uno interessa il monte Ramaceto, il secondo è alle spalle del paesino di Cichero, a San Colombano Certenoli.

Il fronte dei roghi è piuttosto esteso: non sono coinvolte abitazioni e non risultano persone ferite o intossicate, ma la situazione è complessa, anche per colpa del buio e della difficoltà a raggiungere il luogo esatto.

Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco giunti da San Colombano, Recco e Cicagna, coordinati dal DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) che gestisce anche i lanci dell’elicottero messo a disposizione dalla Regione Liguria. Presente anche una decina di volontari dell’antincendio boschivo per gli interventi a terra, mentre dal Golfo Paradiso sono partite altre due unità con al seguito una vasca mobile antincendio che viene utilizzatadagli elicotteri regionali per ridurre al minimo i tempi dei cicli di rifornimento idrico.

Altri due volontari hanno raggiunto la sala operativa in supporto al personale dei vigili del fuoco. Da chiarire le origini del rogo: non è esclusa alcuna ipotesi.

Si tratta del secondo incendio di bosco di grandi dimensioni scoppiato negli ultimi giorni. La notte tra il 23 e il 24 dicembre le fiamme erano divampate in località Alpicella, alle spalle di Varazze, e ai vigili del fuoco sono stati necessari tre giorni di lavoro per spegnarlo. Il bilancio è di circa 140 ettari di vegetazione distrutti, di cui almeno 110 di superficie boschiva.