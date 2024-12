Genova. Serata di paura, quella di venerdì, per i residenti di un appartamento di vico Saponiera, a Cornigliano, a causa di un incendio scoppiato intorno all’ora di cena.

Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano di un palazzo, e il denso fumo ha subito invaso l’edificio spingendo i residenti a chiamare i soccorsi e a uscire. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e automedica.

Diverse persone sono state accompagnate in ospedale con un principio di intossicazione da fumo e smistate tra Galliera, San Martino e Villa Scassi. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma i medici hanno deciso di somministrare ossigeno ad alcune persone in via precauzionale.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’appartamento intorno alle 21. I residenti hanno quindi potuto fare ritorno a casa. Indagini sono in corso per accertare le cause del rogo.