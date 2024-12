Incendio a Sant’Olcese, le fiamme distruggono il tetto di una casa

Sant’Olcese. Incendio nella tarda mattinata di oggi in via Tullo, nel comune di Sant’Olcese. A prendere fuoco è stato il tetto di un’abitazione.

Quando è giunta la squadra dei vigili del fuoco Bolzaneto, le fiamme avevano già interessato tutta la superficie del tetto e la sottostante mansarda.

A dare manforte alla prima squadra sono giunte dalla sede centrale un’altra squadra e l’autobotte per l’approvvigionamento di acqua. Le operazioni sono ancora in corso per lo smassamento e il minuto spegnimento.

I tre inquilini, incolumi, hanno trovato ospitalità da un parente, in quanto l’abitazione è stata dichiarata inagibile dal sindaco. Ingenti i danni