Chiavari. La scorsa notte i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco per un incendio tetto in via Montanaro.

Fortunatamente le fiamme erano limitate alla canna fumaria e sono state messe sotto controllo dai pompieri all’incirca nel giro di un’ora.

Sul posto anche i carabinieri per la gestione del traffico.

Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni. Non si registrano persone ferite.