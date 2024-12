In carcere per furto si impicca nel bagno della cella a 21 anni: la Procura apre un’inchiesta

Genova. La procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di Amir Dhouiou, il detenuto di 21 anni di origini tunisine, che si è ucciso ieri nel carcere di Marassi.

Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza per capire cosa sia successo con esattezza e la pm di turno Gabriella Dotto ha disposto l’autopsia, anche se in base alle prime informazioni le telecamere non coprirebbero quella zona. Il giovane si è infatti impiccato nel bagno della cella . Dhouiou era accusato di furto e resistenza ed era stato messo al centro clinico, la sezione speciale nella quale sono ospitati reclusi con particolari problemi di salute, e monitorati tutto il giorno.

Il ragazzo aveva già tentato di uccidersi. Ieri aveva appena preso la terapia dall’infermiera ringraziandola. Poi invece evidentemente è andato in bagno e ha scelto di compiere il gesto estremo in una zona non coperta dalla videosorveglianza.

La procura ha disposto l’autopsia. Gli inquirenti vogliono anche capire se la sorveglianza a cui doveva essere sottoposta sia stata svolta correttamente e se ci fosse modo per impedire il gesto anticonservativo.

L’85esimo in Italia, dall’inizio dell’anno.