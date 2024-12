In arrivo una serie tv sul serial killer Donato Bilancia

Groenlandia annuncia l’acquisizione dei diritti del libro Che venga la notte di Alessandro Ceccherin, edito da Nottetempo e dedicato al serial killer Donato Bilancia, figura che sconvolse Piemonte e Liguria tra il 1997 e il 1998 con 17 delitti efferati in 186 giorni. Il progetto in via di sviluppo è una serie tv.

Dopo Qui non è Hollywood, Groenlandia prosegue così l’esplorazione del genere true crime, di sempre maggior successo. “Un nuovo progetto per indagare sull’oscurità dell’animo umano, attraverso uno dei casi criminali più inquietanti del nostro Paese”, spiega la casa di produzione, che descrive così il progetto: “Ladro di professione, incallito giocatore d’azzardo, Bilancia aveva iniziato a uccidere per vendicarsi di sconfitte subite al gioco, per poi passare a omicidi privi di movente, alimentati solamente da sordida malvagità e misoginia”.

annuncia l’acquisizione dei diritti del libro Che venga la notte di Alessandro Ceccherin, edito da Nottetempo e dedicato al serial killer Donato Bilancia, figura che sconvolse Piemonte e Liguria tra il 1997 e il 1998 con 17 delitti efferati in 186 giorni. I

l progetto in via di sviluppo è una serie tv.

Dopo Qui non è Hollywood, Groenlandia prosegue così l’esplorazione del genere true crime, di sempre maggior successo.

“Un nuovo progetto per indagare sull’oscurità dell’animo umano, attraverso uno dei casi criminali più inquietanti del nostro Paese”, spiega la casa di produzione, che descrive così il progetto: “Ladro di professione, incallito giocatore d’azzardo, Bilancia aveva iniziato a uccidere per vendicarsi di sconfitte subite al gioco, per poi passare a omicidi privi di movente, alimentati solamente da sordida malvagità e misoginia”.