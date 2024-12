Imprese e tecnologia, la genovese Fos acquisisce la Rtc di Verona: “Ora operativi su tutto il Nord-Est”

Genova. La Fos, nota impresa genovese di consulenza e ricerca tecnologica, quotata in Borsa e specializzata nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha appena sottoscritto l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società veronese RTC S.p.A.

RTC è anch’essa una PMI che opera nel settore informatico e fornisce prodotti hardware e software, servizi di consulenza e progettazione di infrastrutture ICT, soluzioni di IT management e piattaforme applicative per il Retail. Le attività di supporto per l’end user computing e i servizi gestiti per datacenter sono principalmente destinati a clienti della PA e ai settori finanziario-assicurativo e industriale.

Al 31 dicembre 2023 RTC evidenziava un fatturato di 6,9 milioni di Euro, un EBITDA di 0,5 milioni di Euro, corrispondente a circa il 7,0% del fatturato, un utile netto pari a 0,2 milioni di Euro e un Indebitamento Finanziario Netto (“IFN”) pari a negativi (cassa) 1,5 milioni di Euro con un organico di circa 60 collaboratori. Il prezzo per l’acquisizione del 100% di RTC è stato determinato dalle parti in Euro 2.525.000.

“Questa importante acquisizione rappresenta un significativo passo in avanti nel nostro percorso di crescita, per diventare una grande impresa – spiegano Enrico Botte e di Gian Matteo Pedrelli, amministratori delegati di Fos – Si tratta di un’operazione strategica che rafforza ulteriormente la nostra value proposition sul mercato. L’integrazione delle competenze di RTC rafforza la linea di business software house e consolida il nostro posizionamento nel settore dell’informatica, ampliando il nostro presidio territoriale a tutto il Nord-Est. Questa operazione si inserisce coerentemente nella nostra strategia di crescita per linee esterne, rafforzando i fondamentali del gruppo e generando sinergie in grado di accelerare ulteriormente la creazione di valore per i nostri stakeholders”.